Eesti Laul 2025 finalist Joelle on sunnitud artistinime vahetama

Eesti artist Joelle ehk Johanna Elise Kabel sattus detsembri alguses veidrasse olukorda, kus tema sotsiaalmeedia kontod hoiatuseta kinni pandi ja selgus, et ta ei tohi enam oma esinejanimega tegutseda.

Meta platvormi klienditeenindusega suheldes tuli välja, et Joelle'i nimeline artist on maailmas juba olemas. Ta on teinud oma nime ametlikuks kaubamärgiks ning selle ülemaailmselt ära patenteerinud. Ehk seda ei ole lubatud kellelgi teisel kasutada.

Ilma ühegi hoiatuseta pandi kinni Eesti artisti Instagram ning kustutati Spotifyst ka tema laulud ära. Johanna Elise on seetõttu kohustatud enne Eesti Laulul lavale astumist ära muutma oma artistinime ja kõik sellega seonduva, et vältida suuremaid juriidilisi probleeme.

"Eesti Laulu karussell keerleb juba päris suure kiirusega, mistõttu ei ole me kõige mugavamas olukorras," sõnas Johanna Elise. Pärast tiimiga arutelu otsustati edasi kasutada tema enda passijärgset nime Johanna Elise ka artistinimena. "Seda ei saa keegi kaubamärgiks teha," naeris laulja.

Johanna Elise Kabel osaleb Eesti Laulu konkursil esimest korda sooloartistina. Varasemalt on ta võistlusest kahel korral osa võtnud tüdrukutebändi Little Mess liikmena.