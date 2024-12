Heleri Alli muusikasoovitused: Vulfpeck, Opeth ja Captain Beefheart

"Ma valetaks, kui ma ütleks, et mul ei ole selle aasta jooksul olnud hetki, kus ma mõtlesin, miks ma seda kõike küll teen endaga. Aga siis sa oled juba nii kaugele jõudnud ja nõme on ka alla anda. Siis tuleb otsida järgmine plaat välja ja panna peale ning tegelt oled pärast väga tänulik," rääkis All.

Väljakutse võttis All ette, et enda muusikalist omailma rikastada. "Ma väsisin iseendast väga ära. Ma ikka veel väga armastan Vaiko Eplikku, aga nii kaua kui Spotify Wrapped'i on tehtud, siis kõige kuulatum artist on mul olnud just Vaiko Eplik. Kuigi ta on suurepärane, siis mulle tundus, et võib-olla peaks oma muusikalisi horisonte laiendama," sõnas ta.

Vulfpeck

"Ta on selline funky heatuju muusika. Ma olin esimesest laulust haaratud ja kuulasin kõik plaadid ära, mida see bänd üldse kunagi on teinud. See on midagi, mis mu elu on muutnud," kiitis All, kel õnnestus ka bändi kontserdil ära käia. "Kui ma oleks korteri ostnud see aasta või mida iganes teinud, siis nende kontsert oleks ikka olnud mu elu kõige parem sündmus, sel aastal vähemalt," tunnistas ta.

Opeth - "The Last Will and Testament"

"Selle ettevõtmise eesmärk oli, et ma kuulaksin teistsugust muusikat. Üks plaat, mida ma enda elus poleks ilmselt kunagi kätte võtnud, on Opethi plaat "The Last Will And Testament", mis muidu pole üldse minu teema, sest see on ikka tume metal värk, aga üks meie kolleeg soovitas seda. See on plaadi mõttes geniaalne asi. See hakkab end kerima lahti nagu ühe perekonna testamendi lugu, mille paragrahvid on järjest lauludeks vormistatud. Igasugused peresaladused tulevad sealt välja," kirjeldas All.

Captain Beefheart & His Magic Band

Captain Beefheart jäi Allile meelde aga oma ääretu veidruse tõttu. "See on lihtsalt selline väga veider muusika, sa ei talu seda suures koguses ära, kuna kõik on hästi segadusttekitav ja üldse ei saa aru, mis asi see on. Aga see on väga huvitav," sõnas ta.