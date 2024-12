Vanakooli rosolje maitsete vahekorrad saab paika kohvitassiga

Rosolje oli 30ndate ja 60ndate vahel Eestis üks populaarsemaid salateid. Rosolje valmistamisõpetus on kantud ka värskelt valminud "Kalamaja kokaraamatu" retseptide hulka.

Raamatust leitav rosolje retsept pärineb Kristalt, kes sündis Kalamajas 1948. aastal. "See retsept on tema ema retsept, kes oli väga hea perenaine. See oli nende kodus igal tähtpäeval laual aukohal. Kalamajas on kalatoidud alati olulisel kohal olnud, nii ka rosoljega," rääkis kokaraamatu koostaja Maibel Napa.

Rosolje keskseteks elementideks on loomulikult peet ja heeringas. "Krista ema nipp õigete vahekordade saavutamiseks oli kasutada kohvitassi. Enamikku aineid tuleb kõiki võtta pool tassitäit, aga peeti ja heeringat on terve tassitäis," rääkis Napa. "Mida võib vähem panna või soovi korral maitse järgi, on sibul ja keedumuna," lisas ta.

Salatisse lähevad seega õunatükid, kartul, hapukurk, liha (Napa kasutas seaprae tükke, vorsti ei soovita ta panna), keedupeet, heeringas, sibul, hapukoor, mädarõigas, sinep ja suhkur, peale ka värsket peterselli ning maitsestada soolaga. Majoneesi Napa sõnul lisada ei tasu.

Rosolje tuleks valmis teha ka päev enne serveerimist. "Ta peaks külmas seisma ja seal kõik maitsed segunevad," sõnas Napa.