Maarja Johanna Mägi: kui olla julge, siis asjad juhtuvad

"Ma olin tõesti väga rõõmus, sest minu jaoks on see päris suur asi, mis võib avada uksi. Ma olen väga põnevil," kommenteeris Mägi programmi pääsemist.

"See on 4-päevane programm, kus on kohtumised casting'u režissööridega, agentidega, pressiga. Casting'u inimestega kohtumine on see, mida ma kõige rohkem ootan ja mis tundub, et võiks sealt kõige kasulikum sealt olla," sõnas näitleja.

Enne Vanemuise koosseisu kuulunud Mägi otsustas kevadel hakata vabakutseliseks. "Selle eesmärk on see, et saada olla kõigele rohkem avatud. Täiesti võimalik, et ma kunagi jõuan mingi sellise asja juurde, millele ma praegu ei oska isegi mõelda. Tõsi on, et ekraanitöö mulle meeldib, mulle meeldivad suured plaanid. Teatris peab natuke teistsuguste vahenditega mängima kui suures plaanis," sõnas ta.

Mägi tunnistas, et mingil määral ta unistab välismaal läbilöömisest. "Ma ei ole võtnud seda nii, et ma kindlasti pean seda saama, sest see sõltub palju ka muudest asjadest, palju ka juhusest, kas kellelgi on parajasti sinu tüüpi vaja oma sarja või filmi. Seda stressi ma ei taha endale peale panna, mulle meeldib väga Eestis ka teha filme või teatrit," kinnitas ta.

Varem samas talendiprogrammis osalenud näitlejad Rea Lest ja Rain Tolk andsid Mägile õpetussõnu, et enesemüümise oskus on programmis vajalik. "Kui võtta seda kõike sellise iseenesest mõistetavana, siis kaugele ei jõua. See, et sinna programmi saad, ei tähenda, et töö on tehtud, töö käib kogu aeg edasi, näitlejaid on nii palju," ütles Mägi.

2025. aastaks soovib Mägi endale juurde julgust. "Ma väga tihti soovitan endal olla julgem, eesmärke seada, mis tunduvad liiga julged, inimestega suhelda, kellega ei julgeks muidu. Kui olla julgem, siis asjad juhtuvad," arvas Mägi.