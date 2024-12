Marek Sadam: Sadamasild muutub iga muusikuga

Ansambel Sadamasild sündis kümme aastat tagasi Marek Sadama ja Tõnu Laikre duo esinemistest. "Lood vajasid salvestamist ja siis sündiski Sadamasild. Esimese kontserdi andsime me Viru folgil, kohe esimene kontsert oli suur kontsert. Väga positiivselt jäi meelde," sõnas Sadam.

Sadam rääkis, et Sadamasilla olemust mõjutavad kõik muusikud, kes parajasti ansamblis kaasa teevad. Nii ongi ansamblile omaseks katsetuslikkus. "Kindlasti need katsetused ka jätkuvad, sest ma arvan, et Sadamasild jätkab veel omajagu aega. Aga ma arvan, et see muutub iga muusikuga, sest iga muusik Sadamasillas on erakordne. Igaüks on võimeline kirjutama ja andma ideid muusikale, nad on kõik erakordsed instrumentalistid ja Sadamasild ongi pigem selline aeg-ajalt klubiline kooskäimine, hästi palju andekaid inimesi ühes ruumis koos," rääkis ta.

Oma sünnipäevaasta võetakse kokku detsembrikuus toimuva kahe kontserdiga. "Laulame peamiselt talvelaule, sest väga kummalisel kombel on Sadamasillal palju laule just talveajast ja talvelaule ei saa väga palju laulda muul ajal. Suvel ikkagi talvelaule ei, nii et ma olen väga õnnelik, et me saame neid esitada. Ma olen väga õnnelik, et selline ansambel nagu Sadamasild on, kes minu asju aitab inimesteni viia," ütles muusik.