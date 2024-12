Vaimse tervise õde: sõltuvustest on alati lihtsam vabaneda kellegagi koos

Üle Eesti on avatud 16 nõustamiskabinetti, kus saab nõustaja abiga paika panna individuaalse tubakast loobumise plaani. Vaimse tervise õde Tiina Tuhkanen sõnas "Terevisioonis", et koos teise inimesega koos oma sõltuvusest loobuda on lihtsam ja tulemuslikum.

Suitsetamise maha jätmise lihtsus varieerub inimesest inimesse. "Võib-olla mõnel lähebki natukene kergemini, teine näeb aastaid vaeva sellega, et ta maadleb oma probleemiga, aga see kipub tagasi tulema," sõnas Tuhkanen.

Vaimse tervise õe sõnul on otsustuskindlus oluline. "Kõige olulisem on mitte teha seda esimest korda, teha uuesti. See on väga libe tee, kui ma ütlen, et täna teen ja siis homme jälle ei tee. Otsustuskindlus, mis päevast ma alustan, on oluline, see, et ma panen selle paika."

Oma murega saab pöörduda ka nõustamiskabinettidesse. "Kui inimene pöördub, siis ma üritan ära kaardistada tema enda motivatsiooni, ressursse, keskkonna, kus ta viibib, kui palju on teisi tarvitajaid. Kui sul on kodus veel keegi, kes tarvitab, siis äkki teha seda koos, siis on alati lihtsam ja tulem on parem. Kui koduses keskkonnas teine inimene jätkab tarvitamist, siis on väga raske ise loobuda," rääkis Tuhkanen.

Erinevad nikotiinitooted, alates veipidest mokatubakani on ka noorte ja laste seas väga populaarsed. "Kõige noorem inimene, kellega ma olen vestelnud, on teisest klassist. See ei olnud muidugi välja kujunenud sõltuvus, aga tervisekäitumine, kus sõpradega koos proovime. Teismeeas või koolieas on sellised asjad normaalsed, et proovitakse. Aga ma olen alati noortele ja lastele rääkinud, et mõelge järgi, kas ja mida on vaja proovida üldse, kas on kõigega vaja kaasa minna. Väärtusta iseennast," rääkis Tuhkanen, kuidas harjumuskäitumine ja grupikuuluvustunne on just noortele iseloomulikuks.

Aastatega võib see aga kujuneda sõltuvuseks, millest on juba tunduvalt raskem lahti saada. Sõltuvustest vabanemiseks tuleks Tuhkaneni sõnul valida rahulikum eluperiood. "Tuleb ka arvestada, kas parasjagu on rahulikum periood või on kriisiperiood. Kui inimesel on palju läbielamisi, on raske periood, siis ma ei soovitaks alustada loobumist, see peaks olema inimese jaoks võimalik tegevus," sõnas ta.