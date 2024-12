Jõululauale lisab omapära hapukapsakreem

Udeküll valmistas neli erinevat kapsast, millele on kuumutamise käigus lisanud juurde midagi huvitavat. Udekülli sõnul tuleks kapsast maitsestades mõelda ka sellele, mille kõrvale seda pakutakse. Samas julgustas kokk ka lihtsalt kapsast sööma, ilma liha või verivorstita, sest tegu on vitamiiniallikaga.

"Kapsast võib süüa iga kell. Talvel eriti, see on ju vitamiin. Sellepärast hakati omal ajal seda kapsast ka väga hindama, sest see oli üks põhilisemaid talviseid vitamiiniallikaid," selgitas Udeküll.

Kapsa valmistamisel on paar kuldreeglit. "Kui hakkad kapsast valmistama, siis sul peaks olema rasva. Searasv, või, õli, kui ei taha üldse loomset rasva süüa," ütles ta.

Udeküll tutvustas esimesena hapukaid ebaküdoonia-kapsaid, mis sobivad hästi valgete lihadega. "Siia on veel juurde pandud küüslauku, värsket tüümiani ja ebaküdooniasiirupit, sest lisaks rasvale tahab kapsas alati vastukaaluks saada natukene magusat ja soola. Ning mingit vedelikku ka. Nende kapsaste puhul on vedelikuks olnud ebaküdooniasiirup ja ka ebaküdooniavein, mis annab hõrgu lisamaitse," ütles Udeküll.

Kapsaid võib maitsestada ka IPA õllega. "Siia on lisatud võid ja tegelikult tuleb öelda, et rasvainet läheb kapsale palju. Seda on hirmus öelda, aga poole kilo kapsa juurde läheb tegelikult 100 grammi rasvainet. Magusaks on IPA-kapsaste juures mesi, mis muutis seda koos võiga pehmemaks. Võiks ka küüslauku või sibulat lisada. Lisasin ka natukene äädikat. Võib lisada erinevaid, mina lisasin tikriäädikat. Nii et kapsaid tegema hakates võib vaadata, millised jäägid oleks vaja kapist ära realiseerida," sõnas Udeküll.

Õunamahla-kapsaste tegemiseks lisas Udeküll kõigepealt searasva, siis hapukapsad, õunamahla, millega kapsaid hautada, loorberit ja muid vürtse. "Seda sööks nüüd küll seaprae kõrvale," lisas Udeküll.

Jõululauale värvi lisamiseks saab teha ka punaseid kapsaid. Udekülli kaasa toodud punased kapsad on tehtud siidriga. "Võib olla õunasiider, pirnisiider või mis iganes siider, mis käepärast on. See on magusam kui eelnevad kapsad. Mina soovitaksin punast kapsahautist pakkuda koos pardiga," rääkis Udeküll.

Udeküll tõi välja, et hapukapsast annab teha ka suurepäraseid kreeme, kui lisada harilikele kapsastele rõõska koort ja õunamahla. "Hapukapsas ei pea olema ilmtingimata traditsioonilisel viisil tehtud. Saab teha kreeme ja isegi vahtu," ütles ta. Hapukapsakreemi võib teha saumikseriga või suuremas koguses blendriga.

"Ma soovitaks seda, et hapukapsakreemile tekstuuri andmiseks võiks lisada röstitud sibulat või külmkuivatatud pohli," lisas ta.