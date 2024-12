Eesti Laul kutsub kuulama konkursile esitatud lugusid

Igal aastal esitatakse Eesti Laulu konkursile sadu laule, mis avalikkuse ette sellisel kujul varem ei ole jõudnud. Tänavu otsustasid korraldajad kuulajaid rõõmustada ja tuua nendeni pea kõik konkursile esitatud lood, et sel moel anda platvorm võimalikult paljudele artistidele ja lauludele, mis põhivalikust kõrvale on jäänud.

Alates tänasest on Eesti Raadio mobiiliäpis ja Raadio 2 erilehel kuulamiseks väljas need 20 lugu, mis jätkavad võistlemist 16. finaalikoha nimel. Avalikule hääletusele läheb 20 lugu, mis saavutasid Eesti Laulu žürii poolt kõrged punktid ja on andnud nõusoleku konkursil jätkamiseks. Ligi kahe nädala jooksul saavad muusikasõbrad lauludega tutvuda ja oma eelistused kujundada, sest hääletamine avatakse Raadio 2 erilehel 28. detsembril. Hääletada saab siis kuni 5. jaanuari õhtuni ja rahva valik Eesti Laulu finaali avalikustatakse 6. jaanuari hommikul.

16. finaalikohta lähevad püüdma (tähestiku järjekorras):

1. AG x Laura Põldvere "Pimepäev"

2. Antsud Metal Project "Ei enam"

3. Bel-Etage Swingorkester "Mind kõikjal näed"

4. Carol Suurevälja "Purpose"

5. Cecilia "Rollercoaster"

6. Ela "Südamés"

7. Elina Martinson "Sinitihane"

8. Everfall "Stories We Hold"

9. Felix Enghult "More Than Innocent"

10. Gerli Padar "Võõraks jääd"

11. Horror Dance Squad "The Rebel Reborn"

12. Kozy "Jääb nii (tahan, et tead)"

13. Marianne Leibur "Pluto and Mars"

14. Marta Lotta "Tantsin veel"

15. Merwis "Aknal langevaid pisaraid"

16. Mick Pedaja "Sound Of Pines"

17. Sarah Murray "High On Myself New"

18. Silver Jusilo "Turn Back Time"

19. Sten-Olle "Noorex"

20. Synne Valtri "Butterflies & Bees"

Tänavune Eesti Laul on eriline ka selle poolest, et lisaks 16. finalisti otsinguile saab kuulata ka teisi konkursile esitatud lugusid.

Raadio 2 pühendab Eesti Laulule esitatud lugudele eriprogrammi – 16. kuni 19. detsembrini kõlavad konkursile esitatud lood kell 20 Raadio 2 erisaadetes, mida juhib Pille-Riin Karro.

Eesti Raadio mobiilirakendusse lisanduvad sel nädalal 117 laulu, mis žürii valikust jäid küll kõrvale, kuid leiavad kindlasti endale kuulajad muusikahuviliste näol.

Eesti Laul 2025 finaalkontsert toimub 15. veebruaril Unibet Arenal. Finaalkontsert toob ühe õhtu jooksul vaatajate ette 16 võistlejat, neist selgunud on hetkel 15. Finalistide lood on kuulatavad Eesti Raadio äpis ning muusikavideod leiab Jupiterist.