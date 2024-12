R2 aastahitil saab nüüd hääletada kümne kodumaise loo vahel

Raadio 2 aastahiti hääletus käivitas esmaspäeval viimase ja otsustava etapi, kus hääletusele on jäänud kümme populaarseimat kodumaist hitti. Aastahiti võitja selgub juba 27. detsembril.

Aastahiti lehel on sellest esmaspäevast üles reastatud kümme kodumaist hitti, mis Raadio 2 suures muusikaküsitluses seni on enim hääli saanud. Oma lemmikut saab hääletades toetada kuni aastahiti päevani 27. detsembril.

Aastahitt 2024 hääletusel jätkavad kodumaised lood:

5miinust & Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Arop – "A.I.A. (Anna Inimesele Andeks)" feat. Lea Dali Lion

Florian Wahl – "Mu vend on lesbi"

Nublu – "Push it" (feat. Maria Kallastu)

Säm – "Kõik mu süü"

Triibupasta, Valge Tüdruk – "Hr. maakler"

Villemdrillem – "Klepto"

Villemdrillem – "Kuruta"

Villemdrillem – "Probleem" (feat. Kohver)

Villemdrillem – "Rändaja"

Aastahitt 2024 võitjad nii Eestist kui ka välismaalt kuulutatakse välja 27. detsembri õhtul.

Aastahiti maratonpäev algab Raadio 2 eetris hommikul kell 9 Jon Mikiveri eelsaatega ning edetabelit hakkavad alates kell 13 avaldama Koit Raudsepp ja Kristo Rajasaare. Alates kell 19 kolib Aastahiti otse-eeter klubisse D3, kus saatejuhtide Marta Püssa ja Bert Järveti eestvedamisel kuulutatakse välja ka selle aasta võitjad.

Aastahiti otsesaate järel avab klubi uksed ka külalistele. Järelpeol esinevad Valge tüdruk, Maria Kallastu, Säm, Florian Wahl (DJ), Marta Püssa (DJ) ja Dr.Philgood (DJ).

Aastahiti hääletus toimub lehel www.aastahitt.ee.