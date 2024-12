Vähiravifondi Kingitud elu tegevjuht: aitame nii kaua, kuni meid on vaja

Vähiravifondi Kingitud Elu tegevjuht Margit Saar rääkis "Terevisioonis", et kümne aasta jooksul on fond kogunud ja raviarvetena välja maksnud 27 miljonit eurot. Saare sõnul on nad seni saanud aidata kõiki ning nad jätkavad oma missiooni kinkida elusid ja elupäevi nii kaua kui vaja.

"Meil vähiravifondis on hea meel, et meie juubeliaasta lõpeb "Jõulutunneliga". See on meie jaoks väga oluline, sest mis seal salata, see aasta on lõppenud meie jaoks teatava jooksva miinusega ja "Jõulutunnel" on see, mis meid tõenäoliselt aitab," ütles vähiravifondi Kingitud Elu tegevjuht Margit Saar.

Vähiravifond on Eestis tegutsenud ja inimesi aidanud kümme aastat.

"Selle aja jooksul on fondist abi saanud üle 2700 inimese. On näha, et fondi on vaja, sest jätkuvalt on ikkagi neid, kes Tervisekassa rahastuse alla ei lähe ja kõiki neid inimesi me püüame aidata. Me jätkame oma missiooni kinkida elusid ja elupäevi. Kuni meid on vaja, nii kaua me aitame," ütles Saar.

"Inimesi, kes on vähist päris terveks tunnistatud, on ka. Vähk on teatavasti haigus, mis ei pruugi kunagi olla lõplik. Aga on nii neid, kes on ravipausil kui neid, kes on terveks tunnistatud. See ongi meie jaoks kõige suurem õnn, et ravid kestavad ja meie saame neid aidata, sõltumata sellest, kas kellegi ravipäev maksab 1700 eurot ehk 40 000 eurot kuus või on see summa väiksem."

Saare sõnul on see ka põhjus, miks fondil on tänavu natuke raskem, sest ravid jätkuvad ja uusi abisaajaid lisandub.

"Armastatud koorijuht Janne Fridolini ravi on meil üks kallimaid. Ta on juba kaks ja pool aastat meie nimekirjas ja ravi ongi 40 000 eurot kuus. Lisaks on meil nüüd ka teine abivajaja sama summaga. Juba kahe abivajaja peale läheb miljon, aga samas on see nii rõõmustav, et Janne valmistab praegu uut laulupidu ette ja mis saab olla suurim rõõm, kui talle elupäevi kinkida."

Saare sõnul pole nad kunagi pidanud valima abisaajaid vanuse, soo või mõne muu kriteeriumi järgi. "Me oleme võtnud vastu kõik vanuses 8-89 eluaastat," lisas Saar.

"Hetkel on meil jooksvalt kogu aeg 200 ringis abisaajaid laual. Mõnel on ravipaus, lisanduvad uued haiged," tõi Saar välja, et tänavu on nad väljastanud juba üle 350 garantiikirja ehk otsuse.

Saare sõnul tuleb taotlusi iga päev.

"Fondi sissetulekud on praegu juba üle nelja miljoni. Meie probleem ei ole annetajates ega sissetulekutes, vaid meie probleem on suurtes raviarvetes ja selles, et ravid kestavad, aga me tegelikult oleme õnnelikud, mis siis, et meil on väike miinus," lisas Saar.

Kümne aastaga on 27 miljonit eurot kokku kogutud ja raviarvetena välja makstud.

"Igal aastal ikka mõned ravimid lähevad meie rea pealt ära. Praegu on üks rinnavähiravim, mis uuest aastast liigub osaliselt Tervisekassa rahastuse alla," tõi Saar välja. "Aga uusi ravimeid tuleb kogu aeg ka peale, nii et otseselt meie jaoks midagi ei muutu. Samas kõik uueneb ruttu ja Tervisekassa ei jõuakski neid nii ruttu menetleda, Eestis on menetlemisprotsess ka natuke pikem ja kõik võtab aega."

Jõulutunnel" on ETV ja ETV+ eetris esimesel jõulupühal, 25. detsembri õhtul. Vähiravifondi Kingitud Elu saab toetada helistades annetusnumbritel: 900 4005 (5 eurot), 900 4010 (10 eurot), 900 4050 (25 eurot).