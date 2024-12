Evelin Samuel-Randvere: lapsemeelsuse pedaali vajutame peres sajaga põhja

"Üks mu tore sõbranna läks oma sõbrannadega keraamika töötuppa, neil oli kõik ära makstud, aga keegi jäi haigeks, siis nad võtsid minu kaasa ja mu sõrmed jäid savisse kinni, ma ei saanud sealt enam välja," meenutas keraamik ja laulja Evelin Samuel-Randvere oma keraamikutee algust.

"Evelin on üks ainsamaid inimesi, keda ma tean, kes hakkab asjadega kohe pihta. Kui ta kunagi hakkas tegema natuke trenni, siis ühel hetkel ta jooksis poolmaratone. Siis ta käis korraks keraamikakursusel ja hakkaski seda täiega õppima. Pool aastat tagasi hakkas ta äppide kaudu natuke prantsuse keelt õppima, nüüd ta teeb seda iga päev. Kõik hakkavad õppima, aga nelja päeva pärast jääb asi enamasti soiku, aga tal nagu ei jää," ütles Evelini abikaasa Johan Randvere. "Tema uudishimu on ikka massiivne."

Johani meelest on Evelini keraamikat sama keeruline iseloomustada kui teda ennastki, sest see kogu aeg muutub. "See on ilus mõnus tarbekunst, mis rõõmustab sind igal hetkel. Aga kuna tema uudishimu on nii suur, siis muusikalises mõistes sobivad tema kunsti iseloomustama massiivsed sümfooniad, kus kogu aeg tuleb uusi teemasid peale," tõi Johan välja.

"Paljudele inimestele muutused ei meeldi, ja kui mingi asi neile meeldib, siis nad tahaksid, et need asjad oleksidki jätkuvalt ühesugused," lisas Evelin. "Mina ise aga saan oma uudsuse janu kunstiga rahuldada. Oma keraamikastuudio loomine oli ka uue asja loomine."

Detsembrikuus on tihe kontserdigraafik nii Johanil kui Evelinil.

"See on mulle väga austav, et kontserdikorraldajad arvasid, et võiksin nüüd juba kolmandat korda teha oma kontserdid ka jõulude ajal. Publikut on täitsa soliidselt," on Johan oma fännidele väga tänulik.

"Mina armastan väga jõulumuusikat," õhkas Johan. "Vahel ma salaja autos kuulan."

"Ma olen keelanud tal jõulumuusikat kuulata enne kui mu poegadel on sünnipäevad ära olnud," muheles Evelin. "Poiste sünnipäevad on novembri keskel. Inimene peab saama oma sünnipäeva ära pidada, ilma et see jõuludeks kätte ära läheks."

Kohe kui poiste sünnipäevad läbi, on piparkoogid ahjus ka. "Nii palju kui seda võimalik on, ma ikkagi jõuliselt pressin endale sisse seda lapselikku ootust," lisas Johan.

"Seda lapsemeelsust me oma peres ikkagi hoiame ja sajaga paneme pedaali põhja," lisas Evelin. "Seda tahaks ka, et see jõulutunne maha ei käiks."

Koos oma kursusekaaslastega on Evelin asutanud kutseliste keraamikute liidu. "Põhjuseks asjaolu, et meil on olemas küll keraamikute liit, aga sinna saavad kuuluda ainult kõrgharidusega keraamikud, kes on lõpetanud kunstiakadeemia," tõi Evelin välja.

Kutselisi keraamikuid on Eestis aga väga palju, kes vajaksid tuge ja abi ning koolitusi, et parandada kutseliste keraamikute taset. "Tahame tõsta eesti kutselise keraamiku mainet ka," lisas Evelin.