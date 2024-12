Laura Kalam: USA-s on kauplused jõulukaunistustest tühjaks ostetud

ERR korrespondent USA-s Laura Kalam rääkis "Terevisioonis", et kauplused on jõulukaunistustest tühjaks ostetud, sest ameeriklastele meeldib oma maju elusuuruses ära ehtida. New Yorgi jõuluturu trenditoiduks on aga tänavu maasikad pistaatsiakreemi ja šokolaadiga, mille ostmiseks inimesed tunde järjekorras seisavad.

"Tuleb tunnistada, et Washington ei ole jõulude ajal peamine sihtkoht, kuhu jõulude ajal reisitakse, vaid ikka New York on see, kus detsembris jõulumeeleolu taga aetakse," ütles ERR-i korrespondent Laura Kalam, kes elab Washingtonis.

Kalam tõi välja Washingtonis asuva jõuluehteis Valge Maja, mida saab aia tagant vaatamas käia. "Kuna jaanuaris on ees ootamas administratsiooni vahetus, siis kõrguvad juba nädalaid maja ümber kõrged tarad ja valmistutakse tseremooniateks."

"Valge Maja kuuse juurde pääseb ligi, aga ma julgen küll öelda, et Tallinna Raekoja platsi kuusk on uhkem," tõi Kalam välja. "Kongressi juures asuv jõulupuu toodi tänavu Alaskalt ja on kaunistatud Alaska osariigile omaste jõuluehetega, milleks on karud, kalad, paadid ja kalavõrgud."

Kalami sõnul meeldib ameeriklastele pühade ajal hästi palju ehitada. "Igal tänaval on ikka üks-kaks maja, mis elusuuruses ära on ehitud. Küll aga võetakse kaunistamist oluliselt tõsisemalt Halloweeni ja tänupühade ajal ehk oktoobris ja novembris, kui naabrite vahel käib kõva rabelemine, kelle aias on suuremad luukered ja kõrvitsad."

Põhjusena toob Kalam välja asjaolu, et Halloweeni ja tänupüha tähistatakse USA-s olenemata usust ja kultuurist, jõule aga kõik ei tähista. "Seepärast on tänavatel jalutades näha hulganisti ka neid maju, kus ei ripu uksel ühtegi jõulupärga," lisas Kalam.

Sellele vaatamata on jõuluehete ja -kaunistuste riiulid tänaseks kauplustes täiesti tühjad.

Kalam toob välja ka ühe huvitava fakti, et keskmiselt kulutab ameeriklane pühade ajal 900 dollarit, mis on 855 eurot, mis tähendab, et ameeriklased rahakulutamisel tagasi end ei hoia.

Jõulupuu New Yorgi jõuluturul Autor/allikas: ERR

"Väga palju on kõmu tekitanud jõuluturg New Yorgis, kus kuuma joogi saab kätte kaheksa dollari eest, mis ei erinegi väga Tallinna hindadest, aga söögipoolisega on keerulisem, sest ühe vahvli eest peab välja käima 20 dollarit," ütles Kalam.

Sel aastal on New Yorgi jõuluturu trenditoiduks kujunenud topsitäis maasikaid pistaatsiakreemi ja šokolaadiga, mis maksab 25 dollarit. "Järjekord võib olla enam kui tund ja inimesed rahulikult ootavad, et maitsta seda pealtnäha väga lihtsat magustoitu. New York on praegu täiesti ülerahvastatud ja rahakotile samuti päris valus, Washingtonis on palju rahulikum ning ka oluliselt taskukohasem," lisas Kalam.