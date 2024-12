Tähe-Lee Liiv: vanaema harjutas minusse sisse järjepidevuse

Tähe-Lee Liiv ütles, et esialgu oli tal kaks klaveriõpetajat. "Üks oli Maigi Parki, kelle juurde vanaema mind viis, aga samas vanaema aitas mul hästi palju harjutada, ta oli väga range minuga, ma usun, et järjepidevust harjutaski minusse sisse just tema," meenutas ta ja lisas, et vanaema alustas temaga alati kõige raskematest kohtades. "Ma oleks tahtnud algusest peale lugu hakata mängima, et seda, mida ma juba oskasin, üle korrata, aga ta õpetas mulle palju nippe, kuidas lugusid kiiremini ja efektiivsemalt õppida."

"Juba esimestest nootidest peale õpetas Maigi Pakri talle, et nüüd noodist tead, nüüd silmad kinni ja mängid kinnisilmi, seega Tähe-Lee on võimeline ka kõige suuremad teosed kinniste silmadega mängima, see kinnistab kordinatsiooni," meenutas Maia Moik.

Kui möödunud aastal pidi Tähe-Lee Liiv pühade ajal olema Berliinis, siis tänavu saab ta kodus olla. "Kui ma olin väiksem, siis vanaema pani alati sussi sisse väikseid maiustusi, aga kui ma talt küsisin selle kohta, kes pani või kuidas need sinna said, siis ta ei tunnistanud, et tema need sinna pani, aga ühel päeval ma rääkisin enda vanaisaga, ma ei mäleta, kui vana ma võisin siis olla, aga ta tuli minu juurde ja ütles, et sa ju tead, et see pole tõsi, et neid ei pane mitte päkapikk, vaid vanaisa, mille peale ma olin täiesti šokis, kuidas sa purustasid praegu minu unistuse," meenustas ta.

Praegu on Tähe-Lee Liiv 21-aastane ning see on vanaema Maia Moigi sõnul õitsemise iga. "Sa oled täiskasvanud inimene, sul on päris kindel maailmavaade ja hinnangud erinevatele muusikastiilidele, aga sa oskad tänu headele pedagoogidele, kes sind juhendavad, hinnata ka seda, mis sinu ümber mujal klaverimaailmas toimub, aga ka orkestrite ja lauljatega."