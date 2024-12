Ivo Linna: muusika pakub inimestele tuge ka kõige väiksemate murede puhul

Tõnis Mägi ütles, et aeg jookseb nii, nagu ta jooksma peab. "Kui sa oled noor, siis sa ei märka seda, et aeg läheb kiiresti, sul on palju tegemist, küll joosta ringi või kui sa oled veidi vanem, siis käia pidudel, sa ei pane seda tähele," selgitas ta ja mainis, et kui sa oled üle 70-aastane, siis läheb jube kiireks. "See päriselt ka on nii."

Ka Ivo Linna kinnitas, et aeg lippab tohutu kiirusega. "Vahel heietame sõpradega mälestusi, et mäletad, siis olime 20-aastased ja tõesti on mingid hetked, mis oleks nagu eile olnud ning siis mõtled, et kuhu see 50 aastat on kadunud," mainis ta ja lisas, et tema arvates ei ole õudne selliste asjadega peale mõelda. "Ma elan, ma tahan elada ja kõik on korras."

"Õigus on nendel inimestel, kes on öelnud, et tuleb aeg maha võtta, natukene vedeleda, laiselda ja logeleda ning mitte lasta päevapoliitilisi sündmuseid või maailmas toimuvat hullumeelsust endast pidevalt läbi," mainis Ivo Linna.

"Muusika on kauneim kõikidest kunstidest, muusikas on vägi sees, seepärast inimesed tulevadki kontsertidele kuulama armastatud artiste, olgu see üle terve ilma, sest nad saavad sealt tuge, ka väikeste murekeste puhul," sõnas Linna ja lisas, et muusika aitab paariks tunniks end sellest hädaorust välja lülitada. "Saada valgust, soojust."