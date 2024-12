Tartus toimuval jõulukontserdil astub koos noorte lauljatega lavale ka Alev Ström

E STuudio koori- ja tantsukooli juht Külli Loko ütles, et Alev Ström sobib seda kontserti kõige paremini juhtima. "IKEA me jätsime seekord välja," sõnas ta ja mainis, et ABBA muusika jõudis meie noorteni "Mamma Mia" filmide kaudu. "Noored on neid filme suure naudingu ja rõõmuga mitmeid, mõned isegi mitmekümneid kordi vaadanud."

Alev Störmi nimi oli ka noortele tuttav. "Nad olid juba Youtube'is tausta uurinud, eks ma neid veidi aitasin ka, aga ta on tuttav," sõnas ta ja mainis, et kui ta Alev Strömile esimest korda helistas, siis ta oli kohe nõus. "Mul oli väga hea meel, et me ei pidanud talle midagi põhjendama."

Vikerraadio eetris tunnistas Alev Ström, et kuigi ta on ABBA muusikaga hästi kursis, siis ta ise väga hästi viisi ei pea. "Mul on see, et kui ma hoogu lähen, siis küll, aga siis ma laulan teistest üle," sõnas ta ja lisas, et duši all ta laulab samas küll. "Ükskõik vannis ma laulsin kogu aasta repertuaari ära, kaks korda."

ERM-is toimuvat E STuudio kontserti Alev Ström ei karda. "Kui mul oleks mingi hirm või kartus, siis ma ei oleks Alev Ström," rõhutas ta ja lisas, et tema hind on rasvane nagu hundil. "Ma lähen väga suurte ootustega sinna ja saan oma vahepaladega anda seal informatsiooni ja üldpilti veidi laiendada."