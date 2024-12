Aastaid Laur Lomperi nime all luuletanud Tõnu Oja: see on 40 aastat rahu andnud

Helios Kirjastus andis välja Laur Lomperi luulekogu "Vahi kuue paiku vahi kuue paiku". Saates "Hommik Anuga" ütles aastakümneid Laur Lomperi nime taha peitunud Tõnu Oja, et tema jaoks on luuletuste puhul kõige olulisemad just riim ja rütm.

Tõnu Oja ütles, et raamat ilmumine on veidi teistmoodi kui esietendus. "Sa oled ikka raudselt peaosas, ma ei ole väga suur peaosade näitleja, aga siin ma olen küll peaosas ja vastutus on sinu käes," tõdes ja lisas, et Laur Lomperi nimi tuli võrdlemisi juhuslikult, sest ta ei tahtnud lihtsalt oma nime alt kirjutada. "Lomper on minu abikaasa neiupõlvenimi."

Oja on Laur Lomperi nime all kirjutanud pea 40 aastat. "See on 40 aastat rahu andnud, muidu oleks keegi juba aastaid tagasi mind kõvatajaks hakanud nimetama," nentis ta ja lisas, et ta on tahtnud need tekstid näitlejaelust lahus hoida. "See on umbes nii, et kollases ajakirjanduses ei tohi kogu aeg intervjuusid anda, sest see segab sinu professionaalseid tegevusi."

"Ma ei saa riimist ja rütmist üle ega ümber, kui siin tundub, et midagi on lugedes rütmist väljas, siis nad on lihtsalt muusika järgi rütmis," ütles Oja ja lisas, et vabavärssi ja haikut ta kirjutanud ei ole, kuna siis peaks sõnum olema. "Mul sõnumit ei ole."

Tõnu Oja ütles, et tema konstureerib ma luuletusi. "Ma konstrueerin nii kaua, kuni on sorav, mõni asi ongi sorav ja siis võib tunduda, et see tuleb jumala armust, aga ei tule midagi, see on töö."

"Mul on enda arvates päris tublisid ja toredaid tekste, mida ma olen teinud mingile bändile, aga kui sa kuulad, siis sa tunned, et nad ei saa aru," tõdes Oja ja lisas, et kõige rohkem on tema tekste laulnud Andres Raag, Mihkel Smeljanski ja Olavi Kõrre. "Nende peale võib alati kindel olla, nad laulavad mõtte välja, sellega on korras."

