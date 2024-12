Cool D: 50 Cent on räpimaailmas esikümne mees

Teisipäeval selgus, et tuleva aasta augustis esineb Tallinna lauluväljakul räppar 50 Cent. Kuulsa räppariga lava jaganud räppar Cool D ehk Priit Kolsar ütles "Ringvaatele", et 50 Cent on A-klassi staar, kelle hitte mängiti 2000. alguses söögi alla ja söögi peale ka Eesti pidudel.

50 Cent esines Tallinnas ka 2007. aastal. Soojendusesinejana astus üles kohalik räpigrupp A-Rühm, kuhu kuulus ka Cool D. "See oli vägagi võimas üritus selle poolest, et nii suurt staari me enne seda soojendanud ei olnud. Meie jaoks oli see tähtis kontsert," meenutas Cool D.

Kuna tegu on A-klassi staariga, siis nendega Cool D sõnul lava taga pärast kontserti õlut ei joo. "On ka seda juhtunud, aga sel korral ei juhtunud. Kahju oli sellest, et ma ei teadnud, et pärast laululava all pressikonverents toimub. Korraldajad seda meile kahjuks ei maininud, oleks saanud kasvõi seal osaleda," rääkis räppar.

"50 Cent on tegelikult küllaltki kaua hiphopi-areenil olnud. Ta on suur hiphopi artist, näitleja, ärimees. Ta on selle muusikatööstuse haru kõige tugevamate ja kõige võimsamatega koos töötanud, nende abil ka kuulsaks teinud. See on ka teinud temast sellise esikümne mehe," tõdes Cool D.

50 Centi suurimaks hitiks võib pidada lugu "In Da Club", mis pärineb tema 2003. aasta debüütalbumilt "Get Rich Or Die Tryin'". "See oli esimene lugu, millega ta ülemaailmselt tuntuks sai. Ma usun, et need, kes selle loo tulekut mäletavad ja sellel ajal klubides käisid Eestis, need kindlasti mäletavad seda lugu. Selle järgi on tantsitud ja pidutsetud meeletult. Seda tuli söögi alla, söögi peale ja sinna vahele ka veel," naeris Cool D.

Hiti saladuseks peab Cool D asjaolu, et selle produtseeris legendaarne produtsent Dr. Dre. "Tundub nii, et ükskõik, mida see mees puudutas, siis see kullaks muutus. Dr. Dre ja Eminem olid sellel ajal juba väga tegijad mehed ja nende kaudu 50 Centi tõus ka tegelikult peale hakkas. Ma arvan, et Dr. Dre ja Enimem ei võta ju mingit suvalist tüüpi ette ja ei tee temast kedagi, kes ei ole staar. Nii et see oli igati loogiline asjade käik," tõdes Cool D.

Üks Cool D enda lemmikutest 50 Centi repertuaarist on "Death To My Enemies" 2009. aasta plaadilt "Before I Self Destruct". "See võib-olla ei olnud nii kuulus. Aga see oli selline jõuline gangsta-album, see mind kõnetas. Mulle 50 Centi juures meeldibki see, et ta on otsapidi selles ajas, kus hiphop oli jõuline, seal olid ägedad sämplid, ägedad biidid. See power on seal muusikas olemas ja see tõmbabki käima," selgitas räppar.