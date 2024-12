Metsatöll tähistab albumi "Hiiekoda" juubelit: bass on olnud kogu asja süda

Metsatöll tähistab kahe kontserdiga Tallinnas ja Tartus 20 aasta möödumist oma kultusliku albumi "Hiiekoda" ilmumisest. Bändiliikmed Markus Teeäär ja Raivo Piirsalu rääkisid "R2 Hommikus", et bass on olnud kogu asja süda, mis koos trummidega nende muusikat kütab.

Bändiliikmed tunnevad albumi üle endiselt uhkustunnet. "Lahe on vaadata tagasi, mismoodi oli lookirjutamine. See bass on olnud ikka nii süda kogu asjale," sõnas Teeäär. "Tuleb tunnistada, et neid lugusid siin uuesti meelde tuletades, mida pole ammu mänginud, oli keeruline, keeleots oli suust väljas ja pidi punnitama, et tagasi käe sisse saada. Vaat, kuidas noored mehe ikka ludistasid omal ajal," muigas Piirsalu.

Bass on olnud esimesest albumist peale Metsatöllu loomingus olulisel kohal. "Mul oli kodus vana bass, mille peal ma esimesed lood kirjutasingi. Bass on olnud kogu asja süda, mis koos trummariga pumpab ja kitarr lihtsalt ilustab seda asja," sõnas Teeäär.

Teeäär tunnistas, et nemad pole kunagi olnud bänd, kes proovide ajal õudselt pidutseks. "Me ei saa neid jutte rääkida, et igaüks tuli kast õlut käes proovi ja siis hakkas tulema," sõnas ta. "Praegu veel eriti mitte, kui me argipäeval, oma muude toimetuste kõrvalt saame kokku, teeme mingisuguse asja ära, siis lähme teeme oma asju edasi. Ei lähe kolmapäeval kell 10 hommikul tohutuks peoks," lisas Piirsalu.

Mitmed Metsatöllu lood räägivad huntidest. "Kui ma selle bändi tegin, siis hunt ei olnud üldse nii in. Ma hakkasin kirjutama muusikat läbi hundi silmade, äge, lähedal asuv loom, ei ole mingi kobra või aasia herilane," rääkis Teeäär. Bänd on näiteks ka Tallinna loomaaia huntide jaoks korraldanud oksjoneid ja neid ka muud moodi toetanud.

"Hiiekoja" plaadi pealt leiab loo "Hundi loomine", mille muusikavideo jaoks kasvatasid bändiliikmed aasta otsa oma varbaküüsi. Tegu oli ka bändi esimese muusikavideoga. "Pool aastat klõbisesid mul kodus. Siis ei olnud seda võimalust, et sa lähed internetti, võtad mingi efekti või äpi. Kõige parem oli see, et see kaader ei tulnud videossegi, " naeris Teeäär.

Metsatöll tähistab Hiiekoja albumi 20. juubelit 13. detsembril Tallinnas klubis Tapper ja 14. detsembril Tartus klubis Rock and Roll.