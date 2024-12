Jaanika Palmi raamatusoovitused: raamatuid poiste jõulupakkidesse

Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse uurija Jaanika Palm soovitas "Terevisioonis" laste- ja noorteraamatuid, mis võiksid köita just poisse lugema. Kuigi fookus oli poistel, siis on kõik soovitatud raamatud mõeldud siiski kõigile, olenemata soost ja vanusest.

"Miskipärast kingitakse poistele raamatuid tunduvalt vähem. Natuke võiks kahtluse alla seada selle, et poisid loevad vähem, võib-olla meis endas on see eelarvamus, et poisid teevad sporti ja tüdrukud loevad raamatuid, tegelikult see ju nii ei ole," rääkis Palm.

Palmi sõnul on palju selliseid autoreid, kes kirjutavadki just poistele. Poisse on tema sõnul vahel keeruline köita. "Rohkem kui tüdrukud, nad tahavad, et peategelane oleks nendega samast soost. Võib-olla põnevus köidab ka neid natuke rohkem, nad ei viitsi võib-olla nii palju vaeva näha, kui alguses on kirjeldusi rohkem, see on poiste raamatute puhul olulisem kui tüdrukute raamatute puhul," arvas Palm.

Palmi hinnangul on kõige keerulisem lugema saada põhikooliealisi lapsi. "Õpilased lähevad üle ainepõhisele õppekavale ehk neil ei ole enam üht õpetajat, kes valvaks nende lugemise järele. Teiseks, kirjutatakse selles järgus rohkem raamatuid ka tüdrukutele, poisid ei näe nii palju vaeva, et neid raamatuid ka kätte saada."

Lapsi tasub Palmi sõnul seetõttu pidevalt utsitada ja innustada. "Sa võid vabalt raamatu pooleli jätta, võta järgmine ja kindlasti on see raamat sinu jaoks kuskil olemas."

Triinu Laan "Poiss ja papa"

"See räägib ühe poisi ja tema vanavanavanaisa sõprusest peale seda, kui mamma on elust lahkunud ja nad peavad kahekesi hakkama saada. Poisi pere arvab, et ta võib nüüd rohkem lasteaias käia, et las papa hoolitseb oma tervise eest. Papa on aga kindel, et tema tahab poisiga suhelda ja neid päevi veeta," tutvustas Palm.

"Hästi selline sümpaatne lugu, osa raamatutekstist on võro keeles, see on all ära tõlgitud neile, kes seda veel ei oska, aga hakkavad oskama. Südamlik, tore ja elujaatav raamat on see."

Ilmar Tomusk "Paul hakkab inseneriks"

"See on lastele, kes raamatuga koos tahavad saada võib-olla ekstra-asju. Selle raamatuga saavad nad ise ka midagi leiutada. Raamatus on õpetatud, kuidas teha sidrunist elektrit, aga ka kuidas teha piparkoogimaja, et see koos püsiks. Ta on kogupere lugemine ja üheskoos tore tegemine," rääkis Palm.

"Ta on tõeliselt põnevas vormis ilukirjanduslik teos, aga seal on ka meisterdamine ja põnevad teadmised taga. TalTechi teadlastega koos on see raamat tehtud, nii et ta on ka teaduslikult pädev."

Jaanus Vaiksoo "King nr 42"

Kinga raamatute sarjast on ilmunud Vaiksoolt varem juba kolm raamatut. "Selles raamatus keskendub Vaiksoo lendoravatele. Lapsed lähevad metsa lendorava elupaiku otsima ja leiavad ühe hõbedast südame ning püüavad välja selgitada, kuidas see hõbedast süda on metsa saanud, päris eluohtlikuks läheb vahel," tutvustas Palm.

"See on seikluslik ja põnev raamat. Üks peategelane on poiss ja teine tüdruk, nad on põnevalt vastandlikud ning Jaanus Vaiksool on väga omapärane stiil ja tore huumor. Ta on põhikooliealistele, aga väga soovitan ka täiskasvanutel seda lugeda, sest ka tema leiab oma osa sealt."

Marju Kõivupuu "Aastaringi jutukera"

"See sobib eriti hästi jõulukingiks, kuna seda saab terve aastaläbi lugeda. Siin on tähtpäevad välja toodud ning Kõivupuu selgitab ilukirjanduslikus stiilis lastele need tähtpäevad lahti," rääkis Palm.

Raamatus on nii vanemaid kui uuemaid tähtpäevi, alates tõnisepäevast sõbrapäevani. "On öeldud, et Marju Kõivupuu kirjutab tuleviku ajalugu," sõnas Palm.