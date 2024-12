Presidendi jõulukaardi autor: mulle ei meeldi jõulukaarte teha

Tänavuse presidendi jõulukaardi kujundas illustraator Regina Lukk-Toompere. "Ma pean ütlema, et mulle ei meeldi jõulukaarte teha," tunnistas ta "Ringvaates".

Jõulukaardi kujundus pühendatud algavale eesti raamatu aastale, mis märgib esimese eestikeelse trükise ilmumist 500 aastat tagasi. Illustraatori sõnul on raamatute huvitavaks joonistamiseks oma nipp leida.

"Kuidas ja millise nurga alt joonistan, et ta mõjuks raamatuna. Või et kui ma teen nii, et ei oleks täiesti äratuntav raamat, näiteks teen lendavaks linnuks, siis seda kõik on nii palju tehtud, et leida jälle oma lahendus. See pole üldse mitte lihtne," selgitas ta.

President Alar Karis saadab Eesti inimestele ja välismaale ligi 1800 jõulukaarti ning see jõuab paljude riigipeade laule. "Kui ma seda tööd teen, siis ma sellele ei mõtle, kelle lauale see jõuab," sõnas Lukk-Toompere.