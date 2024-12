Tambet Mumma: Sven Lõhmus on unikaalne meloodiameister

"See on minu jaoks ikkagi täielik üllatus, et selline auhind juba nii varakult mulle omistati, aga ma tunnen mõnes mõttes selle üle heameelt," sõnas Lõhmus "Vikerhommikus".

Lõhmuse sõnul on auhind seoses järgmise aastaga, mil ta tähistab omamoodi tööjuubelit – 1995. aastal ilmus Mr. Happymani "Las mina proovin siis ka".

Kõik need 30 aastat on Lõhmusega koostööd teinud Tambet Mumma, keda Lõhmus nii enda paremaks kui ka vasakuks käeks peab. "Me saime Tambetiga niimoodi tuttavaks, et mina olin samamoodi DJ nagu Tambetki, aga mina olin Järvamaale põhinev, ma elasin Türi linnas. Ma tegin Türi kultuurimajas peo ja mäletan seda, et Tambet tuli koos sõbraga minu juurde DJ pulti ja küsis, kas ma võin ka 15 minutit pidu teha. Ja nii see läks," meenutas Lõhmus.

Mumma ja Lõhmus on üheskoos paljudele Eesti artistide karjäärile hoo sisse puhunud.

"Meil on iga artistiga oma saamise või leidmise lugu. Peale Grete Paia ei ole ükski tulnud ja ukse peale koputanud. Tema oli see, kes hakkas mulle kirjutama ja saatis demosid, oli visa ning lõpuks pani teda tähele. Tambet arvas ka, et kutsume ta stuudiosse ja las ta proovib. Teised artistid nagu Laura ja Mari-Leen sündisid koostöös ühe teise raadioga konkursipõhiselt. Näiteks Getter Jaani sündis selle idee tõttu, et vaatasime superstaarisaadet ja Tambet tegi telefonikõne," rääkis Lõhmus, kuidas nad ühe või teise artisti leidnud on.

Lõhmuse puhul tõi Mumma välja kolleegi oskuse meloodiaid kirjutada. "See on Eestis küllaltki unikaalne, eriti veel sellel ajal, kui ta alustas. See on kindlasti eeldus number üks. Teine asi on kindlasti huvi selle valdkonna vastu. Kõik need asjad kokku," märkis ta.