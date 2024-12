Liisi Koikson: ehk on jõuludest mõnusam mõelda kui pööripäevast

Liisi Koikson pole ammu jõulukontsertide tuuri Eestis teinud, seekord korraldab ta oma kontsertidesarja "Külm detsember" esimest korda hoopis ise. "Tavaliselt on see, et pakutakse jõulutuuri, seekord otsustasin, et teeme ise koos oma hea sõbra ja abilise Maret Mikuga. Inimesed tihti arvavad, et mind ei ole jõulude ajal siin, kuid meie perel ongi süsteem, et ühed jõulud oleme Eestis ja järgmised Rootsis, olen üle aasta Eestis ainult," selgitas Koikson.

Liisi Koikson meenutas, et kaks aastat tagasi välja antud jõululugu "Detsember" hakati tegema suve lõpus. "Sa ei saa ju jõululugu hakata tegema detsembri alguses, sul on vaja see valmis kirjutada, siis salvestada, välja anda, nii see jõululaupäevaks ei jõua valmis. Siis oli küll, et suvi hakkas alles lõppema, aga peaks jõululugu tegema," rääkis ta.

Jõulutuuri ettevalmistamiseks nii suurt ettevalmistusaega aga vaja pole. "Mul on nii head muusikud, et ma ei pea neile pool aastat ette lugusid andma," sõnas Koikson, kes oma jõulukontserdiga soovib pakkuda soojust külmal ajal. "Ma panen oma kava kokku nende lugudega, millega pimedas ajas valguskiirt leida."

Koikson nentis, et ühest küljest on jõulukontsertide andmine muidugi töö, kuid ta üritab selle raames siiski ka mingit jõulutunnet nii publikus kui ka endas tekitada ja leida. "Päkapiku juttu enam võib-olla nii väga ei ole, aga just seda, mida siis meile see jõuluaeg tähendab. Äkki ongi mõnusam mõelda sellest kui pööripäevast, mil valgus hakkab jälle vaikselt pihta."

Raadio 2 valib nii nagu iga aasta aastahitti. Koiksonile on tänavusest muusikaaastast meelde jäänud Florian Wahli, Anett Tamme, Vaiko Epliku ning Mari Jürjensi muusika. "Head Eesti muusikat jagub," kinnitas laulja.