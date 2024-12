Moelooja Piret Puppart: samet on väga tänuväärne materjal

Puppart sõnas, et rõivaste värvivalikul tuleks eelkõige lähtuda iseendast. "Üldse ei tahaks öelda, et on mingi kindel moevärv, see jätab liiga kitsaks meie garderoobivaliku. Tuleb endast lähtuda ja need värvid, mis sulle on varem sobinud, sobivad edaspidi ka," sõnas ta.

Väga tänuväärne materjal on Pupparti sõnul samet. "Samet on väga pikalt pildis olnud ja meie kliimas nii tänuväärne materjal: nad on soojad, mõnusad, pehmed. Need on asjad, mida sa saad kanda mitte ainult pidudel. See materjal annab elegantsust olukorrale juurde, aga see ei tähenda, et ma ei võiks ka teksa ja valge ketsiga seda kanda. Tasuks proovida otsida universaalsust nendest esemetest, mis sul on ja sa endale hangid," toonitas Puppart.

Puppartil on hea meel, et hetkel on moes erinevad metallitoonid: hõbedased, kuldsed, kuid ka värvilisemad varjundid. "Metallitoonides erinevad aksessuaarid, kas jalanõud, aga ka ehted. Ja ei pea olema klassikaline metall, võib-olla sa tahad roosasid või rohelisi. Teksapükstega on nii mõnus, annab väikse tõste su välimusele, saad olla tööl ja õhtul ka välja minna," kiitis moelooja metallihelkseid saapaid.

Samet on Pupparti sõnul väga tore ka meeste seljas, näiteks pintsaku vormis. Eriti toredad on tema sõnul tumepruunid ja šokolaaditoonides esemed, mis just viimase kahe hooajaga taas moodi tulnud. "Mul on nii hea meel, sest pruun on olnud natuke põlu all tegelane. Kudumites ja villakangastes on sageli loomade enda villakud ka pruunid-tumepruunid, mis tähendab, et me ei pea neid kiude võib-olla isegi värvima. Loodus tänab meid ka selle koha peal."

Sametkangastega saab Pupparti sõnul teha ka söövitustehnikat, mis annavad neile läbipaistva tausta. "Läbipaistvad kangad on väga ilusad, aga alati ei sobi kõigile, võib-olla mõnele tunduvad liiga kompromiteerivad. Sellisel juhul on pool-läbipaistvad toredad, alla saab ise kombineerida, kas sa paned džempri, negližee, bodi või retuusid," rääkis disainer.

Jõulupeole dramaatilisema sisenemise tarbeks soovitab Puppart endale kaela siduda lipsukese. "Saad ise volüümi reguleerida, võta lihtsalt kangariba või pael ning tee sellest ise lips. Võib-olla sul on mõni prossike või katki läinud ehe, mille saad sinna keskele panna. Klambriga saad omale soengusse pista või siis rõivaste külge kinnitada," rääkis ta.