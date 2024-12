Õde ja vend toetavad omatehtud võtmehoidjatega Tallinna lastehaiglat

Hestia ja Hardi isa Kristo Viiart rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et võtmehoidjate ja käepaelte müümise idee sündis soovist lastele rahatarkust õpetada. "Kui me käisime eelmine aasta perega suvel laadal, saime inspiratsiooni, et laat on hea koht, kus on kliendid ja müügikoht koos."

Juulikuus tegid vanemad lastega koosolekuid. "Meil oli reaalselt Exceli tabel ees. Meil oli kõik välja arvestatud, mida laada jaoks tarvis läheb. Oli isegi plaan, et lapsed küsivad mamma ja papa käest laenu, et oleks ikkagi päris, aga seda nad ei pidanud tegema, said issiga hakkama," rääkis Viiart.

Kasvatusliku iseloomuga oli ka ühine otsus, et iga müüdud eseme pealt läheb osa rahast heategevuseks.

"Mõtlesime, et seal võiks veel mingi mõte taga olla. Et me ei lähe lihtsalt laadale müüma. Heategevuseks valisime, et annetame iga toote pealt ühe euro Tallinna lastehaigla toetusfondile. Lastehaigla toetusfond sündis ühises läbirääkimises – lapsed on seal paraku käinud, aga neil on seal õnneks head muljed jäänud," selgitas isa.

Septembris annetasid lapsed toetusfondile 60 eurot. "Meil oli kindel idee, et lähme sinna kohale, mitte ei kanna raha üle, et lapsed saaksid ise tunnetada seda, mis see siis lõpuks oli, mida nad siin suvel tegid."

Hestia sõnul oldi haiglas annetuse üle väga rõõmsad. "Neile meeldis see väga. Ja me viisime sinna ka võtmehoidjad, et nad saavad need anda lastele, kes peavad seal olema."