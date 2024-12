Jaan Mettik: kuuse eluiga toas pikendab jahe asukoht ja piisav kastmine

"Miks nulu okkad püsivad jõulupuu küljes kauem kui kuuseokkad, siis põhjus on selles, et nulu okas kinnitub otse varrele, aga kuuseokkal on vahepeal liigese koht, mis natuke järgi annab ja mille koha pealt okas ära kukub. Nulu okas kuidagi kuivabki varre külge kinni ja kui keegi seal otsas aelemas ei käi, siis sinna see okas kinni jääbki," ütles Tallinna Botaanikaaia osakonnajuhataja botaanik Jaan Mettik.

Kui müügipunktis tahta vaadata, kas see on nulg või kuusk, siis katsudes on nulu oks pehme, kuusoks torgib rohkem. "Võrse tipus olev pung on nulul hästi vaigukas ja hästi nupsakas. Kuusel ei ole nii vaigune ja nupsakas."

Esimene asi, mida teha, et jõulukuusel oleks võimalikul kaua okkad küljes, on Mettiku sõnul see, et kuuse tuppa toomisel peab talle leidma võimalikult jaheda asukoha, sest see pikendab okaste püsimist. "Teine asi on see, et puul peab kogu aeg vett olema. Pesupritsiga kuuse veega pritsimine ei tee ka puule mitte midagi halba."

Mettik soovitab kuuse ostmisel eelistada eestimast. "Kuna meil on tarnetsükkel natuke lühem kui kaugemalt toodud puudel, siis Eestis maha võetud kuused ei ole nii kaua jalalt maas olnud ja nad on olnud ka jahedamas. Taanist ja Saksamaalt toodud kuused on kauem soojas olnud ja seetõttu rohkem närbunud," tõi Mettik välja.

Mänd püsib ka natuke paremini kui kuusk, aga praktiliselt igavesti püsib jugapuu, mis on küll väga mürgine. "Jugapuu on pehme ja ilus ning ta püsib väga kaua."

Ebatsuuga on ka väga kuuse moodi. "Tema tipupung on täitsa terav. Ebatsuuga käbid on nagu kasukaga kuusekäbid," lisas Mettik.

Mettik tõi välja, et üks ilusamaid kuuski on serbia kuusk, mis on hästi püramiidja kasvuga. "Kui tahta enda koduaeda istutada kuusepuud, võiks istuda serbia kuuse. Tema puhul on ka see tore asi, et erinevalt harilikust kuusest ei ole ta tige, vaid sõbralik kuusk," muheles Mettik.

"Kuusk laseb küll kahjuks kõige kiiremini oma okkad maha, aga ühegi teise puu puhul ei saame seda mõnusat jõululõhna," tõi Mettik välja.