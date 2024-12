Valdur Mikita: iga eestlane võiks olla eneseiroonia maailmameister

Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita rääkis "Ringvaates", et huumoritaju on eestlastel geenidega sees ja sellest ei tohi lahti öelda. Mikita sõnul ei jõua ta kogu aeg metsaraamatuid kirjutada ning seepärast tegi vahelduseks humoorika raamatu, kus lihtsatele küsimustele vastates saab igaüks teada, kui õige eestlane ta on.

Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita kirjutas humoorika raamatu "Kodukäija koodeks", kus on kirjas õige eestlase test, milles on 150 erinevat küsimust.

"Ma olen aru saanud, et maavanaema lapsepõlv on absoluutselt kohustuslik ja see seob erinevaid põlvkondi. Olen ka kuulnud, et kui seda testi teha gümnaasiumiõpilastele, siis need, kes on suviti maavanaema juures käinud, saavad testis hästi palju punkte. Ja siis on üks osa, kes saab hästi vähe punkte, aga see põlvkondade vaheline lõhe on väga hästi näha," selgitas õige eestlase testi autor kirjanik Valdur Mikita.

Kui maavanaema juures käimine ära kaob, lähevad inimesed Mikita sõnul erinevates suundades.

"Laias laastus mulle meeldib see mõte, et eestlane peaks olema ikka eneseiroonia maailmameister. Meie ümber on nii palju raskeid tekste ja depressiivsust ning see oli ka põhjuseks miks vahepeal üks selline humoorikas asi kirjutada," vihjas Mikita raamatule "Kodukäija koodeks".

"Ei jõua ju ise ka kõiki neid metsaraamatuid kogu aeg kirjutada. Järgmine raamat on kindlasti metsast. Olgem ausad, keegi ei jõua neid kõiki ju ka lugeda, parem on ikka ise metsa minna," tõi Mikita välja.

Tema sõnul on huumoritaju eestlastel geenidega sees ja sellest ei tohi lahti öelda, see on jääv asi.

Raamat on kirjutatud põhiseaduse moodi ja kirja pandud paragrahvidena. "Kuna põhiseaduse ümberkirjutamise teema on meil ikkagi laua peal, siis mulle tundus, et ka see diskussioon läks väga raskeks ja kurjaks. See on suur küsimus, kas selliste suurte asjade üle üldse tohib nalja heita."

Mikita sõnul on oluline arusaam, et kõige üle võib nalja heita, kui sa oled tark inimene. "See on ikkagi pingete maandamise koht," lisas Mikita.

Mikita lemmiksümbol õige eestlase kohta on inimene, kelle ühes käes on mobiiltelefon ja teises väike seenenuga. "Ehk et midagi peab olema uut ja kaasaegset ja midagi väga vana ja arhailist."