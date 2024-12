Merilin Mälk: igal artistil peab album olema

Tänavu neli singlit avaldanud Merilin Mälk tõdes, et selja taha jääb väga produktiivne aasta. "Väga palju lugusid on veel sahtlis ka, mis ootavad oma aega. Minu jaoks on kindlasti hea aasta olnud," lisas ta.

Mälk on kuulajatele pakkunud kolm soolosinglit – "Tallinn", "Külm kui jää" ning kõige värskem "Dilemma" – ja ühe koostöö Reketi ja produtsendi 372Kaspariga viimase debüütalbumilt "Hasart".

"Dilemma" räägib artisti enda sõnul manipuleerimisest. "Kui ma selle loo kirjutasin, siis kujutasin visuaalselt ette, et ma mängin vastasega malet ja seal käib väike selline mäng, manipuleerimine. See ei räägi muidugi ainult malemängust, iga kuulaja saab oma fantaasiat kasutada," selgitas Mälk "Terevisiooni" stuudios.

Sel aastal ilmunud lugusid seob Mälgi soov katsetada. "Ma ise ütleksin, et kõik need neli lugu on üsna erinevad. Sain katsetada erinevaid stiile ja näha, et mul on erinevaid tahke," ütles ta.

Mälk loodab ka albumini jõuda. "Plaat peab olema. Lõpuks peab ikkagi olema. Miks ma muidu stuudios käin, praegu ka väga tihti, ikkagi et saada kogumik ka lõpuks valmis. Igal artistil peab ikka album olema," tõdes Mälk.