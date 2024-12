ETV+ toimetus pälvis eesti keelele pühendatud saatega lõimumispreemia

Lõimumispreemia laureaadid valis valdkonna ekspertidest koosnev komisjon üle 50 kandidaadi seast, keda Eesti inimesed ja organisatsioonid esitasid tänavuse avaliku konkursi käigus.

ETV+ pälvis tunnustuse aasta sõnumikandja kategoorias saatega "Keeleveski".

Aasta sillalooja kategoorias tunnistas komisjon parimaks koorijuht Hirvo Surva, aasta säde kategoorias laulja Alika Milova, lõimumise raudvara kategoorias Ida-Virumaa Rahvuskultuuriühingute Ümarlaua juhi Aleksandr Dusmani ja kultuuririkkuse aasta erikategoorias Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide haridusjuhi Anne Suislepa.

Iga lõimumispreemia pälvinu saab lisaks autasule ja tunnistusele preemia summas 1000 eurot.

Aasta sillalooja – HIRVO SURVA

Hirvo Surva aitas Eesti Muusikanõukogu suurejoonelise muusikaprojekti "ViruLaul24" kunstilise juhina ühendada Ida-Virumaa koolinoori ühistesse tegevustesse kultuuri vallas. Projekti raames moodustati Ida-Virumaa koolide ja Tallinna kooride õpilastest ühendkoor, mis valmistas ette ja esitas 2024. a taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsertidel Kohtla-Järvel, Narvas ja Toilas koorilaule koos Narva linna sümfooniaorkestriga.

Aasta säde – ALIKA MILOVA

Alika Milova on Eesti artist, kes on edukalt osalenud paljudel laulukonkurssidel ja esindas Eestit 2023. aasta Eurovisioonil. Alika on noor, andekas ja populaarne laulja, kes on oma Narva ning Ida-Virumaa päritolu üle uhke. Pöidlahoidmine Alikale ühendas Eestimaa Eurovisiooni eel üheks tuksuvaks südameks. Nüüd paneb ta veelgi rohkem südameid ühiselt lööma muusikasündmustel ja projektides, mis toovad kokku erinevaid kogukondi.

Telesaade "Keeleveski" koosneb kaheteistkümnest saatest, mis on laiendanud telekanali ETV+ vaatajate võimalusi avastada eesti keelt ja kultuuri. Saatesari on imeline näide, kui tulemuslikult saab pakkuda üheskoos õpetlikku ja meelelahutuslikku.

Rohked näited, võrdlused, kogemused ja soovitused on aidanud ärgitada huvi keeleõppe suhtes, toetada keeleoskuse arendamist ja murda keeleõpet takistavaid müüte. Samas sisukad ja päevakajalised teemad on võimaldanud vaatajatel arendada keelt tasemel, mis on vajalik igapäevaselt. Sõnum, mida saatesari kannab ja mida edastavad ise selle teekonna läbi teinud kõneisikud, on kogemustest tulenev usk ühisesse keele- ja kultuuriruumi, mida Eestis saame koos jagada.

Aleksandr Dusman on Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ja Kultuuriministeeriumi juurde loodud Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlaua pikaaegne juht. Sel aastal 80. juubelit tähistanud Aleksandr on aastakümneid silmapaistvalt töötanud lõimumisvaldkonna tööpõllul.

Ta on oma tegevusega Ida-Virumaa mitmerahvuselise kogukonna "rahuvalvaja". Aleksandri eestvedamisel teostatud projektide loetelu hõlmab mitmeid pikaajalisi traditsioone, näiteks rahvuskultuuride festival "Loomepada". Ta on ka Ida-Virumaal toimunud kümne sallivust ja konfliktiennetust edendava rahvusvahelise konverentsi autor ja elluviija.

Anne Suislep on Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide koosseisus tegutseva Iloni Imedemaa haridusjuht ning Haapsalu Noorte Huvikeskuse draamaringi juht. Anne tegi täpselt seda, milleks Kultuuririkkuse aasta ellu kutsuti, viies kokku Haapsalu kogukonna peredega, kes on saabunud mujalt, näidates mõlemale osapoolele kogukonna kultuurilist mitmekesisust.

Nii oli inimestel võimalus kohtuda teiste kultuuridega, mida omakorda võimendasid kohaliku ajalehe kajastused. Üksteisega suhestumise tegid lihtsamaks lapsed ja lapsesõbralik Iloni Imedemaa keskkond. Teise algatusena kirjutas ja lavastas Anne Haapsalu Noorte teatriga lavastuse "Ingerimaale", mille tegemise käigus uuriti koos ingerisoome noortega oma päritolu ja loodi side oma juurtega.

Sel aastal tunnustasid Integratsiooni sihtasutus ja kultuuriministeerium lõimumise arengut toetavaid inimesi ning organisatsioone preemiatega 25. korda.

Kõik Eesti elanikud ja organisatsioonid saavad taas esitada lõimumispreemia kandidaate tuleva aasta septembris.