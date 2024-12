Ene Rämmeld: Notre-Dame oleks nagu uuesti sündinud

Aastakümneid Prantsusmaal elanud näitleja Ene Rämmeld meenutas "Ringvaates", et kui Notre-Dame viis aastat tagasi leekides oli, olid prantslased pisarais. "Mina nutsin ka," tunnistas ta.

Rämmeld meenutas, et esimest korda nägi ta katedraali noore tüdrukuna filmis "Jumalaema kiriku kellalööja". "Mul on surmatunnini see film meeles. Mõtlesin, et ühel päeval tahan ma seal olla."

Jumalaema kiriku ehitamist alustati 1163. aastal ning tööd kestsid ligi 200 aastat. Rämmeld rääkis, et kiriku elu on kõikide nende sajandite jooksul pidevalt ohus olnud.

"Kuulasin paar päeva tagasi ühe ajaloolase intervjuud, kes ütles, et lõpuks ometi näeme unistuste Notre-Dame'i, mis oli esimeste arhitektide pool kujundatud ja välja mõeldud. Nüüd otsiti kõikidest arhiividest esimesed joonistused välja, sest see on nagu Tallinna linn, mis valmis ei saa – keegi on kogu aeg midagi ehitama hakanud, küll on kujud maha kukkunud ja Prantsuse revolutsiooni ajal löödi kõikide kuningate pead maha. See maja on sellist vatti ja valu saanud," kirjeldas ta. "Nüüd on kõik ilus ja puhas, nagu see oleks uus. See ongi selle katedraali uuestisünd."

Muu hulgas sai Notre Dame'i katedraalis uue kodu Estonia klaver, mis koori proovides saadab. Koor laulab igal õhtul õhtupalvusel, missadel ja ka kontsertidel.

"Meil on kokku 150 õpilast. Esimestel missadel eile ja üleeile oli siin 80 lauljat, nii et terve see saal oli lauljaid täis. Klaverit hakatakse palju kasutama, sest laulame siin iga päev õhtupalvustel ja missadel," rääkis Notre-Dame'i peakoormeister Henri Chalet.

Klaverihäälestaja Jorame Gauthier kiitis Estonia klaverit. "Olen siin klaverihäälestaja olnud juba 10 aastat. Olin väga meeldivalt üllatunud, sest minu kõrvale kõlab see klaver väga hästi. Mul oli suur rõõm seda häälestada. Proovisin silmad kinni arvata, mis vabriku klaver see on. See klaver kõlab nagu hea saksa klaver. Minu meelest on see suurepärane klaver."

Ka orelimängija Thibault Fajoles polnud kiitustega kitsi. "See klaver pakub erinevaid võimalusi ja kõlasid. See on oluline, sest saab mängida ka pianissimo ja basso continuo, mis sobib vanamuusika ja gregooriuse laulu saateks. Aga sama hästi kõlab klaver modernse muusikaga. Seda klaverit on väga meeldiv mängida. See on mitmekülgne, huvitav ja kannab hästi muusikat," sõnas ta.