Vene teatri sünkroontõlk Mari Torga: muusikalides ma kaasa laulma ei pea

Sünkroontõlk Mari Torga rääkis saates "R2 Hommik!", et Vene teatris saab kõiki etendusi eestikeelse tõlkega vaadata ega pea kartma, et tõlk muusikalides Elina Netšajevaga kaasa laulab ning sellega kogu elamuse ära rikub.

"Kui sa lähed Vene teatrisse, siis piletööride käest saab küsida kõrvaklappe," selgitas Vene teatri sünkroontõlk Mari Torga. "Saalis paned kõrvaklapid pähe, kui millestki aru ei saa, aga ega need kogu aeg ei pea kõrvas olema."

Sünkroontõlgil on etenduse ajal tekst ees, mille järgi ta tõlgib ning samal ajal jälgib ka laval toimuvat.

"Kui sünkroontõlk annaks etenduse ajal teksti ainult tekstiraamatu järgi, oleks ammuilma AI (tehisintellekt-toim.) peale üle mindud. Näitlejad ikkagi aeg-ajalt natuke improviseerivad, mõnikord teadlikult, teinekord tahtmatult. Mõnel tuleb kusagil must auk, teine ajab midagi segi, midagi jäetakse vahele ja viie minuti pärast tehakse see asi uuesti ära," kirjeldas Torga, miks on vaja hoolega jälgida, mis laval toimub.

Seetõttu on ka väga oluline, et sünkroontõlk oleks reageerimisvõimeline. Vajadusel peab minema tekstiraamatus ka lehekülgi tagasi.

"Vene teatris on ka selliseid etendusi, kus paanikas helirežissöör jookseb meie tõlkeputka kõrval olevasse laoruumi ja otsib veel klappe, sest 100 kõrvaklappi on juba välja antud," muheles Torga. "Näiteks populaarsel muusikalil "Minu veetlev leedi" on raudselt 100 sünkroontõlke kuulajat igal etendusel."

Torga muheles, et muusikalides sünkroontõlk kaasa laulma ei pea. "Ei ole nii, et laulan Netšajevale järgi ja rikun sellega absoluutselt igasuguse elamuse vaataja jaoks ära. Muusikalis on tegelikult päris palju tekstilist osa," tõi Torga välja. "Laulu alguses ma paari lausega juhatan sisse, millest ta lauldes räägib, aga see on ka kõik."

Sünkroontõlgi töö Vene teatris on Torga jaoks mõnus vaheldus igasugustele muudele tegemistele. "Töö eeldab selliseid oskusi ja vilumusi, millega ma olen oma elus varemgi tegelenud ja mida on hea üleval hoida. Üks on vene keele oskus," tõi Torga välja, kes kandideeris teatrisse tööle kaheksa aastat tagasi.

Põhjuseks oli asjaolu, et aastatega hakkas tema väga hea vene keele oskus kaduma ning tööga lootis ta selle jälle taastada ning nii see õnneks ka läks. Aasta ajaga suutis ta oma vene keele oskuse jälle heale tasemele saada.

Vene teatris on Torga sõnul väga head etendused, mida tuleks kindlasti vaatama tulla. Näiteks lavastust "Kangelased". "See tuli hiljuti välja, aga on nii populaarne etendus, et otsustati väikesest saalist suurde üle viia," lisas Torga.

Enne esietendust käib Torga vähemalt kolmes proovis, et end kõige vajalikuga kurssi viia. "Varem käisin lausa nädal aega proovides, võtsin natuke rohkem aega."