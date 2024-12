Moodsa mulgipudru võib maitsestada viski, vahtrasiirupi ja suitsuse koorega

"Mulgipudru põhikomponendid on kartul, odrakruup ja siis mingi liha," selgitas kokk Karl Krupp. "Mul on peekonit ja soolapekki, et teha puder natuke mitmekülgsemaks. Eriti hapukoorega on väga mõnus süüa, siis läheb väga kreemiseks. Lisades vahukoort ja piima saab pudru ka kreemisemaks."

Kõigepealt tuleb kartulid ära keeta, lasta läbi sõela, et puder jääks väga õhuline. "Eile õhtul panin odratangu likku, et keemisprotseduuri maha tõmmata. Muidu keeb puder poolteist tundi, aga eelnevalt leotatud tanguga saab pudru kuni poole tunniga valmis," selgitas Krupp.

Tang tuleb ära keeta ning alles siis maitsestada.

Garneeringuks tegi Krupp peale kartulikuubikuid soolapeki ja peekoniga ning viski ja vahtrasiirupiga valmistas peekonikrõpsud.

"Hapukoore suitsutasin ära, selleks tuleb hapukoor potti panna, peale foolium, kuhu tegin augud sisse. Fooliumi peale panin heina, mille põletasin ära ja lasin suitsul alla kukkuda. Nii saab teha suitsust hapukoort," juhendas Krupp. "Et oleks ilus ja värviline tuleb juurde lisada rohelist salatit ja ka marineeritud sibulat."

Kõik pudrukomponendid tuleb potis kokku segada, sibul koos soolapekiga eelnevalt ära praadida. "Mulgipuder on hästi rammus toit. Kui talupoeg seda sõi, siis sai terveks päevaks jõudu. Hästi palju valku ja kiudaineid on selles pudrus," lisas Krupp.

19. sajandist pärit mulgipuder on jõudnud UNESCO kultuuripärandi nimistusse.