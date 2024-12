Pimesi reisile läinud Christopher Rajaveer: tahtsin teada, kas see on võimalik

Rajaveer oli sõpradele aastaid rääkinud, kui huvitav oleks lennukiga maanduda maakeral nii, et tal pole aimugi, kuhu ta parajasti lennanud on. Näitleja uskus, et seda pole võimalik korraldada, kuid sõbrad võtsid asja nõuks ja tegid teoks. "Ma andsin passi andmed, vaktsiinipassi andmed, USA viisa, mis mul kehtib, et äkki läheb USA kaudu maandumiseks, kandsin raha ka, 1500 eurot oli see summa, mille eest saadi majutused ja lennud," selgitas Rajaveer korralduslikku tagamaad.

Sihtkoha osas seadis Rajaveer siiski kaks tingimust: sihtkoht ei tohtinud asuda Euroopas ning seal pidi olema soe. Reis algas laevaga Helsingisse sõitmisega, kust lennati Istanbuli ja sealt edasi sihtkohta Sri Lankale. Reisi lõpp-punktist polnud Rajaveeril kuni lõpuni aimugi, kuna blokeeris välismaailma kõrvaklappide, päikeseprillide ning nokamütsiga võimalikult ära ning lasi oma sõpradel end ringi talutada.

"Tahtsin teada, kas see on üldse võimalik, et ma maandun teisel pool maakera ja ma ei tea, kas ma olen Aafrikas või Aasias," sõnas Rajaveer ja tunnistas, et kõige keerulisemaks kujunes lennujaamas ja lennukis mitte ekraanidele ja lennukaartidele vaatamine.

"Magasin seitse tundi lennukis, põmakas oli ära käinud, lennuk oli maandunud, vaatan, et hall taevas oli, jubekuum on ja aru ei saa. Seda tunnet ma tahtsingi, ma olin maakera peal oma füüsilise ihuga ja ma ei teadnud absoluutselt kus ma olen, võisin ainult aimata," jagas Rajaveer oma rõõmu. "Siis lennuk parkis ennast ja tuli suur ilus Sri Lanka lipp," ütles ta.

Reisiga jäi Rajaveer väga rahule. "Ma olen eluaeg arvanud, et India ja Sri Lanka on ühesugused, üldse ei ole. Prügi pole ei rannas, meres ega tänavatel, kõik koristavad hommikust õhtuni. Hoiame loodust, räägivad kohalikud, vaata meie maa on nii puhas, maitse meie puuvilju. Nad on budistid, Indias on valdavalt hinduism," jagas näitleja.

"Srilankalased on nagu eestlased: rahulikud, looduslähedased. See reis oli ka sellepärast üllatus, kuna ma arvasin sellest maast midagi indialaadset. Ma arvan, et eestlasele kohutavalt Sri Lanka meeldiks," sõnas Rajaveer.