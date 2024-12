Sissi: kui suudame olla iseendaga, siis harutab elu ennast ise lahti

Möödunud nädalal uue singli avaldanud Sissi ütles, et uus lugu on meeldetuletus sellest, kuidas ka kõige raskemal ajal saab tegelikult alati iseendaga olla ja seda oskust ei tasu ära unustada.

Sissi sõnul voolavad temast laulud üldjuhul ise välja. "Tunnen, et laul hakkab tulema ja siis pean minema kiiresti klaveri taha, panema telefoni lindistama ja väga tihti laulangi siis algusest lõpuni selle laulu tervikuna ära ja siis ongi tehtud. "Gold" ei olnud erand, see tuli ka niimoodi ise, tahtis olla jagatud," rääkis Sissi uue singli sünnist.

Singli kaanekujundusel võib näha kuldset ringi, mille keskel on kuldne punkt. "See on üks sümbol, mida ma olen lapsest saati joonistanud, teadmata isegi, mida see tähendas. See sümboliseerib nii päikest, kunsti kui ka loomet. Suur ring sümboliseerib justkui kõike, mis on meile kättesaadav ja väike täpp seal keskel tähistab seda, kuidas me võtame kõiksuse, fokusseerime selle ühte punkti kokku ja saame tegelikult luua ükskõik mida me tahame," selgitas laulja "Terevisiooni" stuudios.

Artisti enda jaoks on uus lugu meeldetuletus sellest, et iseendaga saab alati olla. "Pole vahet, kus sa elus oled. Kui sa ei näe ühtegi sammu, kui sa ei tea, mida teha, siis alati on üks asi, mida sa saad teha – olla iseendaga. Saad mitte ennast hüljata, nagu ma oleme ühiskonna, perekonna või sõprade survel harjunud tegema. Kui tunned kurbust ja ütled endale, et sa ei peaks olema kurb, siis mida sa tegid? Ütlesid iseendale, et see, milline sa praegu oled, ei sobi mulle," sõnas Sissi.

"Kui suudame olla iseendaga, kui õpime hoidma oma emotsioone ja ei lükka neid eemale, siis üldjuhul hakkab elu ennast ise lahti harutama ja sulle ise samme ette andma. Meie ülesanne on enda jaoks olemas olla. Nii et selle laulu point on see, et kui sa oled iseendaga, siis elu muudab kõik ülejäänud ise kullaks," lisas ta.

Jõulud on Sissile tihe aeg, sest lisaks kontsertidele ja muudele projektidele, teeb ta ka ise kõik jõulukingid. "Nii et see tähendab joonistamist, maalimist, hästi palju kunsti. Siis tuleb 24. detsember ja siis on selline paus, seal murdub ära töölaine ja ma lähen perekonnalainele. Teeme koos süüa, ehitame koos maja," ütles Sissi.

Sissi osales ka viimases näosaate hooajas, mis õpetas talle, kui väga talle meeldib tema ise olla. "Ei ole väga palju neid võimalusi nädalast nädalasse kellegi teisena esineda. See on olnud võimas ja tekitanud minus mingisuguse rahu minu endaga. Õppisin, kui väga mulle meeldib mina olla," selgitas ta.