R2 Aastahitil jätkub hääletamine 20 parima vahel

Aastahiti lehel on tänasest kuulamiseks ja hääletamiseks välja pandud 20 kodumaist ja 20 välismaist lugu. Mõlemast valikust saab anda hääle kolme loo poolt ja juba nädala pärast, 16. detsembril jätkub hääletus kümne menukaima kodumaise hiti vahel.

Aastahitt 2024 hääletusel jätkavad kodumaised lood:

5miinust & Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

An-Marlen & Boipepperoni – Umbne

Arop – A.I.A. (Anna Inimesele Andeks) feat. Lea Dali Lion

Bedwetters – Ma ei oska öelda ei

Clicherik ja Mäx – Paksud

Eik – Hülgehall

Florian Wahl – Mu vend on lesbi

Küberünnak ja Karmo – Suvepalavik

Nublu – Push it (ft Maria Kallastu)

Ollie – Heartless

Ollie – My Friend

Shanon – Selle suve lugu

Säm ja Karl Killing – On läinud nii

Säm ja Kewin – Keerutan, keerutan

Säm – Kõik mu süü

Triibupasta, Valge Tüdruk – Hr. maakler

Villemdrillem – Klepto

Villemdrillem – Kuruta

Villemdrillem – Probleem (ft kohver)

Villemdrillem – Rändaja

Välismaa edetabelis võistlevad esikoha nimel Ariana Grande kahe looga, Artemas, Benson Boone, Billie Eilish kolme looga (sh koostöölugu Charli XCX-ga), Chappell Roan, Coldplay, Eminem, Fred Again ja Baby Keem, Hozier, Joost Klein, Kendrick Lamar, Lady Gaga ja Bruno Mars, Sabrina Carpenter kahe looga, Taylor Swift ja The Weeknd kahe looga.

Aastahitt kodumaiste lugude esikümne hääletus algab 16. detsembril ja kestab kuni 27. detsembrini. Tänavused võitjad kuulutatakse välja 27. detsembril klubis D3 toimuvas otsesaates.

Aastahiti maratonpäev algab Raadio 2 eetris hommikul kell 9.00 Jon Mikiveri eelsaatega ning edetabelit hakkavad alates kell 13.00 avaldama Koit Raudsepp ja Kristo Rajasaare. Alates kell 19.00 kolib Aastahiti otse-eeter klubisse D3, kus saatejuhtide Marta Püssa ja Bert Järveti eestvedamisel kuulutatakse välja ka selle aasta võitjad.

Aastahiti otsesaate järel avab klubi uksed ka külalistele. Afterpartyl esinevad Valge tüdruk, Maria Kallastu, Säm, Florian Wahl (DJ), Marta Püssa (DJ) ja Dr.Philgood (DJ).