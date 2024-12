Talverõivaste valik sõltub sellest, kas minna õue kõndima või sportima

Spordientusiast Assar Jõepera sõnul tehakse talvel õueriiete valimisel tihti see viga, et ei arvestata, kas õue minnakse rahulikult või intensiivselt ennast liigutama. Mõõdukalt liigutades saab end soojas hoida kihiliselt riietudes, puffi otstarbekalt kasutades ning kolme sõrmega kindaid kandes.

"Kõige sagedasem viga, mida inimesed talvel riidesse pannes teevad, minnes tervisekõndi tegema, jooksma, sörkima või suusatama ehk end aktiivselt liigutama, on see, et ei arvestata, kas minnakse intensiivselt või rahulikult liikuma," ütles spordientusiast ja Eesti Terviserajad SA juht Assar Jõepera "Terevisioonis".

Kui minnakse hästi rahulikult liikuma, siis sulejopet kanda ongi õige, aga kui hakkad end kiiremini liigutama, läheb kehasoojus nii suureks, et hakkab palav ning see on ebamugav. "Ühel hetkel hakkab keha jahtuma, siis hakkab külm ja see on juba ohtlik," lisas Jõepera.

Kõige olulisemaks märksõnaks on kihiline riietumine. "Esimene kiht külma ilmaga on soe pesu, siis peale natuke soojem vahekiht ja kõige pealmine kiht peaks hoidma tuult ja vihma."

Soe pesu on Jõepera sõnul oluline selleks, et kui hakkame intensiivsemalt liigutama, läheb higi keha lähedalt minema. "Soe pesu on hea isolaator," lisas Jõepera.

Esimene väljaminek peakski olema selline, et sul on natukene jahe. "Kui hakkad õues kohe kiiresti jooksma, hakkab ruttu soe ja vahekihti polegi vaja. Vahekihti on aga kindlasti vaja siis, kui sa liigutad end mõõdukalt," tõi Jõepera välja.

Jõepera on näinud suusarajal ja sörkimas ka vihmajopedega inimesi, aga nii riietudes hakkab kohutavalt palav. "Pealmine kangas peaks hingama. Kui rõivaese on vihmakindel, siis kindlasti selline, mis hingab."

Inimese külmakartlikkus tuleb välja sellest, mis su jäsemed õues teevad. "Kas varbad, näpud, pea, kõrvad ja nägu hakkavad külmetama. Väga hea on riietust reguleerida puffiga, mille paned kaela, aga vajadusel saad selle ka üle kõrvade tõmmata. Müts ei pea olema paks, aga puffi lisakihiga tekitame selle, et kukal on kaetud," õpetas Jõepera.

Jõepera soovitas kolme sõrmega kindaid, sest kaks sõrme koos hoiavad natuke paremini sooja, kui üks sõrm eraldi. "Kui varbad, sõrmed, nägu ja kõrvad on normaalselt soojas, siis ei hakka nii kiiresti külm," ütles ta.