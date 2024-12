Koit Toome: jõululaupäev on üldiselt mu ainus vaba detsembripäev

Sel aastal koos Maarja-Liis Ilusaga jõulutuurile suunduv Koit Toome rääkis saates "Hommik Anuga", et jõululaupäeval meeldib talle rahulikult olla. "Siis ma istun pika laua taga ja vaatan kergelt apaatse pilguga kaugusesse. Ümber käib tohutu sagimine ja ma kuulan, kuidas kell tiksub. Kõik on tavaliselt hästi rõõmsad ja jutukad, aga mul on see üldiselt detsembri ainus vaba päev."

Toome on jõulukontserte andnud 18 aastat järjest. Tänavu läheb ta tuurile 19. korda. "Ta ongi nendest jõululauludest natukene tüdinenud. Ma pean teda ikka vahel mõnd ilusat lugu kuulama veenma," naeris Ilus.

Ilusa arvates ei peaks jõulukontserdid vaid uue muusikaga täidetud olema, sest publik ootab ka juba tuttavaid laule.

"Mulle meeldib, et ma saan impulsi teiselt artistilt. Kuulasime Maarja juures kõvasti muusikat. Maarja tutvustab mulle mingeid laule, mina jälle pakun huvitavaid seadeid välja. Eile Maarja jooksis juba korra uksest välja, sest ma pusin ühe lauluga teinekord poolteist tundi," muigas Toome.

Maarja-Liis Ilusa jaoks märgib 24. detsember ka sünnipäeval. "Tegelikult ma ei ole lasknud ennast sellest väga häirida. See minu sünnipäev on alati nii muuseas. Ilmselgelt on jõulud sel päeval tähtsamad," lausus ta. "Mulle sobib see. Ma ei ole suur sünnipäevade pidaja olnud. Mulle meeldib perega koos olla, selline rahulik ja mõnus istumine."