Sulev Luige poeg Markus Luik: isa on mu käekäiku mitmel moel mõjutanud

Sulev Luige näitlejast poja Markus Luige sõnul on varalahkunud isa tema käekäiku mitmel moel mõjutanud. Ta usub, et ka näitlejaks hakkamine on väga palju just isaga seotud.

Eesti Draamateatri näitlejal Markus Luigel on näitlemine geenides. Ka tema isa Sulev Luik oli samas teatris näitleja. Markus usub, et isa on tema käikäiku mitmel moel mõjutanud. "Kasvõi kõige selgem asi, et ma olen valinud sama elukutse, mis tema. Küllap see on ikka väga palju temaga sellega seotud."

Sulev Luik suri 1997. aastal, kui Markus oli 16-aastane. Isa lahkumine oli noormehele suur šokk. "Eks inimesed on nii ehitatud, et kui kogu seda asja kogu aeg kaasas kanda, siis ei saaks elada. Praegu ma sellega enam niimoodi ei tegele," tõdes ta Vikerraadios Owe Petersellile antud intervjuus.

Lisaks teatrile mängis Sulev Luik paljudes filmides. Kuigi viimasel ajal on Markus isa filme vähem vaadanud, jääb pilk siiski pidama, kui mõni neist parasjagu telekast käib. "Aga spetsiaalselt, et võtan ette ja vaatan, seda pole teinud."

Markus Luik lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 2006. aastal. Eriala vahetamisele ta mõelnud ei ole. "Eks me kõik mõtleme igasuguseid mõtteid, iseasi kui kaugele need mõtted on läinud. Sellist mõtet mul pole otseselt olnud, et kas ma hakkan reaalselt midagi muud tegema. Mulle meeldib seda teha. See on äge amet," sõnas ta.

Unistuste rolli Luigel ei ole. "Nii palju olen oma teatritöö jooksul aru saanud, et kõik sõltub väga palju sellest, kuidas lavastust tehakse," märkis ta. "Muidugi on kõik kultursrollid oma peast läbi lasknud ja mõelnud, kuidas ma neid teeks, aga seda on igasuguste rollide puhul, mida näed," selgitas ta.

Muu hulgas mängib Luik Hendrik Toompere juuniori lavastatud "Rahamaas", mille järgmise suve piletid minutitega maha müüdi. "Ma mäletan, et kui see tükk välja tuli, siis ma ise tihti ütlesin, et tuleb kihvt asi, ostke pilet. Ega seda punast täppi, mis näitab, et etendus on välja müüdud, ei tekkinud tükk aega. Kui lavastus välja tuli, sai see väga populaarseks. Nüüd on juba võimatu piletit saada."

Põhjuseid, miks "Rahamaast" omamoodi fenomen on saanud, on Luige sõnul mitmeid. "See lugu on väga tugev. Päris lugu. Meie, eestlastega, nii seotud – mida me oleme tahtnud ja kuhu oleme jõudnud," arutles ta.

Samuti tõi ta välja "Rahamaa" muusikalise kujunduse. "Seda ei ole tihti, et sa saad laval teisest meediumist elamuse," kiitis ta lavastust saatvat bändi, mille eesotsas on Maria Faust.