Aasta tööstur Katre Kõvask: Eesti toidulett on maailmas unikaalne

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas kaerajoogitööstuse Yook Production OÜ juht Katre Kõvask. Aastakümneid toidutööstuses töötanud Kõvaski sõnul on laia valikuga Eesti toidupoed maailmas unikaalsed.

Novembri lõpus toimunud tööstuskonverentsil valiti aasta töösturiks kaerajoogitööstuse Yook Production OÜ juht Katre Kõvask. Kõvaski sõnul oli auhinna pälvimine ootamatu, kuid väga palju rõõmu pakkuv.

"Selle nimetuse sees on peidus üks suur maailm. Tiitlist on seekord veel tähtsam see, mida see tegelikult tähendab. Tegemist oli esimest korda sellise tööstusauhinnaga, mis anti toidutööstusele. Minul õnnestus kohe esimesena kohal olla. See on toidusektorile väga suur tunnustus," selgitas ta.

Ettevõtja sõnul on aga auhinna puhul veel märgilisem see, et selle pälvis ettevõte, mida aasta tagasi sisuliselt ei eksisteerinud. "Meil oli poolvalmis tehas, mida püüdsime käivitada, aga sel hetkel see veel ei töötanud. Me oleme nibin-nabin üheksa kuud tegutsenud."

Kaerajooke tootva Yoogi tehas asub Türil, kuid ettevõtte sihib välisturgu, täpsemalt Idamaid. "Me valime riike, kuhu tahame müüa, selle järgi, milline on rahvastikupüramiid ehk et oleks palju noori inimesi. Noored inimesed on trendidele palju vastuvõtlikumad, nad on väga teadlikud ja nad ju elavad telefonis. Nad usuvad seda, mida nad näevad Instagramis ja Tiktokis. Meie õnneks räägitakse seal palju ka sellest, kuidas tervislikumalt elada," sõnas Kõvask.

Samuti on oluline, et riigis oleks kaugele arenenud kohvi- või kohvikukultuur, soovitavalt mõlemad. "Kui võtame näiteks Korea või Vietnami, siis need on fantastilised riigid mõlemas argumendis," märkis ta.

Äri aetakse peamiselt vestlusrakenduses Whatsapp. "Nagu teismeline: hommikul istud maha, hakkad chat'ima," naeris Kõvask. "Teinekord chat'id poole ööni ja siis nädalavahetused ka, sest need riigid, kellega sa töötad on meist kuus, seitse või kaheksa tundi ees, sõltub, mis kellakeeramistega parasjagu on," märkis ta. "Sa pead ikkagi kogu aeg valmis olema. Sealne kultuur ootab, et sa vastad hästi kiiresti.

Katre Kõvask on juhtinud mitmeid Eesti ettevõtteid ning töötanud turundusjuhina. Näiteks on ta lettidele toonud Pai smuutid, Eriti Rammusa jäätise ning Aura mahlad. "Ühtset edu võtit ei ole," usub ta. "See, mida sa saad endas treenida on see, et sa vaatad mustreid, sa vaatad seda, mida veel ei ole, vaatad trende ja selle pealt paned asjad kokku. Kõik need brändid on väga erinevatel hetkedel väga erinevate asjaolude tulemusena turule toodud."

Aastakümnete jooksul on ta ka keeruliste olukordadega silmitsi seisnud. 2004. aastal aitas ta turule tuua valmistoite ja purgisuppe tootva brändi Maakera.

"Ma olin noor turundaja ja olin igasugustest õpikutest lugenud, et tuleb teha turu-uuring. Mõtlesin, et mul on võimalik esimest korda elus turu-uuring teha ja tegin seda suure pühendumisega, tõesti küsisime inimeste käest, mis on see valmistoit, mida te väga tahaksite. Inimesed läksid väga põlema ja hakkasid rääkima eksootilistest wok'idest, mis tol hetkel tõesti oligi eksootika. Tootsime selle kõik suurima heameelega valmis, pakendasime ära ja panime letti ning oh seda imet, inimene läks sirge sammuga Selveri soojaletti ning küsis makarone hakklihaga," meenutas ta.

"Õppetund oli see, et sa ei saa inimese käest küsida, mida sa tahad, siis on selline soovmõtlemine. Sa pead ikkagi aru saama, kuidas on käitumismuster, miks ta mingeid asju ostab ja mingeid asju ei osta. Tegime kahe kuuga kogu sortimendi ümber, tulid ka makaronid hakklihaga, panime lettidele, nägime, et inimesed ostavad, rõõmustavad ja saime eluga edasi minna, aga see oli väga karm õppetund," rääkis Kõvask.

Eesti toidupoodides pakutav valik on Kõvaski sõnul oma laia valiku ja kõrge kvaliteedi poolest maailmas unikaalne. "Siin ei ole midagi häbeneda. Meil on kaupa kõigile, meil on väga erineva profiiliga tööstused, kes toodavad kodumaal. Loomulikult tuuakse sisse väga laia valikut," kiitis ta. "Sellist kirju-mirjut, nagu me näeme Eesti toidupoes, seda välismaal naljalt ei näe. Kui te lähete näiteks Norra, siis teil on kolme sorti mahla kahelt erinevalt tootjalt. Kõik. Selles mõttes on meil väga-väga hästi läinud."