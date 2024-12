Juukseannetaja: head ei pea ainult rahaga tegema

Neli aastat juukseid kasvatanud Maiken Pae otsustas oma pika patsi heategevusse anda. Pikki juukseid on Pae armastanud vahelduva eduga. "Kord lühike, kord pikk, aga tavaliselt on mul kuueaastase intervalliga. Kasvatan ja siis läheb täiesti õlgadeni maha," rääkis ta "Ringvaates".

Tema sõnul harjub pikkade juustega ära. "Aga iga päev, kui sa punupatsi teed, arvestad 10–15 minutiga. Ja kui sassi läheb, siis on ajakulu väga ilus," märkis ta.

Pae usub, et head ei pea ainult rahaga tegema, vaid seda saab ka oma juustega teha. "Miks te lähete neid juuksurisse prügikasti viskama, kui võiks anda teisele ringile?" arutles ta.

Parukameister Anu Voolpriit rääkis, et kõikidest juustest parukat teha ei saa. "Ma ikkagi valin natukene ka, et juuksed oleksid terved ja elujõus. Väga lokkis juustele ei ole lihtsalt nõudlust."

Parukameistri sõnul võiks annetajaid alati rohkem olla, kuid tema rõõmuks on välja kujunenud püsiannetajad, kes iga nelja-viie aasta tagant oma juuksed heategevusse annavad. "Ühe inimese juustest ei tule teise parukat välja. Tarvis läheb ikka kahe-kolme inimese juukseid," märkis ta.

Voolpriit teeb juukseproteese inimestele, kes on mõne haiguse tagajärjel oma juuksed kaotanud. "Kliente on palju. Paraku tuleb lapsi ka kogu aeg juurde. Kas just iga nädal, aga iga kuu tuleb kindlasti üks-kaks klienti juurde. Mul on kapp vorme täis."

Alopeetsia ehk juuste väljalangemine on üsna levinud haigus, millel on mitmeid põhjuseid. "Minu kõige noorem klient on nelja-aastane väike neiu. Tema sai enda esimese paruka kätte, panin pähe, algul ta istus emme süles, aga siis ta hakkas juukseid katsuma, patsi punuma ja nägu läks naerule. Ta oli ära minnes nii rõõmus ja rääkis emmele, mis klambrid ta kõik pähe paneb," rääkis ta.

Juukseproteeside valmistamine algab peakujust vormi võtmisega. Juukseproteesi teeb eriliseks selle PU-materjalist põhi. "See ei nihku mitte kuhugi. Võib täiesti julgelt kukerpalli visata ja pole mingit ohtu, et hakkab peas nihkuma," kirjeldas Voolpriit.

Ühe juukseproteesi hind võib küündida paari tuhande euroni. "Hea uudis on, et riik on hakanud toetama alopeetsia diagnoosiga inimesi juukseproteesi soetamisel. Riik kompenseerib 70 protsenti proteesi hinnast," sõnas parukameister.