Sander Joon: "Sierrat" kinos näidates tunnen ennast iga kord natuke alasti

Animaator Sander Joone 2022. aastal valminud lühifilm "Sierra" on Eesti esimene Oscari shortlist'i jõudnud lühifilm. "Sierra" räägib loo poisist, kes tahab aias konnadega mängida, aga isa peab pojale paremaks rallisõitja karjääri. Isa kirg ralli vastu läheb nii kaugele, et laps muutub rehviks.

Joon rääkis et 15-minutilise lühifilmi tegemine võttis kolm aastat. "Aga mis selle filmi puhul ilmselt kõige rohkem toimib on see, et see on täielikult isiklik lugu. Ma panin sinna oma tunded sisse. Iga kord, kui ma seda filmi kinos näitan, siis ma tunnen ennast isegi veidi alasti. See on mulle mingis mõttes väga ebamugav, aga ma arvan, et see on vaatajale see, mille ta kaasa võtab," arutles animaator, miks filmi ülemaailmne edu on saatnud.

Ta täpsustas, et "Sierra" on film tundest, mis tema sees noorena kees. "Ma tundsin teismelisena, et mu isa soovis minust midagi. Et ma oleksin rohkem auto- või mootorihuviline, aga istusin rohkem arvuti taga ja nokitsesin midagi. See on ka üks põhjus, miks ma ei kritiseeri väga telefonis istuvaid noori: äkki nad animeerivad seal midagi."

Kokku on "Sierra" võitnud üle 40 auhinna ning see on Joonele omajagu tuntust toonud. "Kui ma teen nüüd järgmise filmi, olen mingisuguse tähelepanu all, mis on selles mõttes kasulik, et filmifestivalidele saadetakse tuhandeid filme," märkis ta.

Joon tunneb, et oma käekirja leidnud. "Ma jätkan selles käekirjas, aga mudin iga järgneva filmiga midagi, mõtlen võib-olla filmitud materjali sisse segada, alati olen mingisugusel otsingul ka," lausus ta. "Aga must huumor alati säilib!"