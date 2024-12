Eesti Laul 2025 avalikustas võistluslood

Eesti Laul 2025 finaal toimub 15. veebruaril Unibet Arenal. Finaalkontsert toob ühe õhtu jooksul vaatajate ette 16 võistlejat.

Eesti Laul 2025 finalistid (tähestikulises järjekorras):

An-Marlen "Külm"

Autorid: Frederik Mustonen, Ingel Marlen Mikk, Maria Vainumägi

Andrei Zevakin feat. Karita "Ma ei tea sind"

Autorid: Andrei Zevakin, Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik

Anna Sahlene "Love Me Low"

Autorid: David Lindgren Zacharias, Bobby Ljunggren, Michaela Stridbeck, Marcus Svedin, Anna Sahlin, Dagmar Oja, Kaire Vilgats

Ant "Tomorrow Never Comes"

Autorid: Ant Nurhan, Kim Wennerström, Merili Käsper

Elysa "The Last to Know"

Autorid: Simon Peyron, Angelino Markenhorn, Julie Aagaard, Elisa Kolk

Felin "Solo Anthem"

Autorid: Paul Rey, Gevin Niglas, Johanna Ekholm, Elin Blom Etoall

Frants Tikerpuu "Trouble"

Autor: Frants Tikerpuu

Gem98 "Psycho"

Autorid: Richard Sepajõe, Gevin Niglas, Karl Birnbaum, Frederik Küüts

Janek "Frozen"

Autorid: Janek Valgepea, Kjetil Mørland

Joelle "Eyes Don't Lie"

Autorid: Timo Vendt, Johanna-Elise Kabe

Minimal Wind "Armageddon"

Autorid: Elisabeth Tiffany Lepik, Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Velle Tamme, Robin Kiisholts, Katrina Merily Reimand

Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule"

Autorid: Kill Kaare, Hain Hoppe, Kaisa Ling

Stereo Terror "Prty Till the End of the World"

Autorid: Lauri Hämäläinen, Heigo Anto

Tommy Cash "Espresso Macchiato"

Autorid: Tommy Cash, Johannes Naukkarinen

Tuuli Rand "Rem"

Autorid: Tuuli Rand, Cecilia Martina Mägi, Sander Sadam

Finalistide koosseis saab aga juba kuu aja pärast täiendust veel ühe võistlejaga, sest 16. osaleja valivad Raadio 2 abiga raadiokuulajad ja Eesti Laulu fännid.

Eesti Laulu konkursile esitatud lugude seast läheb avalikule hääletusele 20 artisti, kes saavutasid žürii poolt kõrged punktid ja on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks. Hääletamine läheb lahti 28. detsembril Raadio 2 lehel ja rahva valik Eesti Laulu finaali avalikustatakse 6. jaanuari hommikul. Raadio 2 pühendab 16. finalisti otsinguile eriprogrammi, kus saab kõikide osalejatega ka lähemalt tuttavaks.

Esimese 15 võistlulooga on võimalik tutvuda Jupiteris ja Eesti Raadio äpis.

Eesti Laul 2025 finaalkontserti vahendavad ERR-i tele-, raadio- ja veebikanalid. Korraldajad ootavad muusikasõpru oma lemmikutele kaasa elama ka kohapeal – finaalkontserdi pileteid saab osta Eesti Laulu lehe kaudu.