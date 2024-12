Lenna Kuurmaa: maaelus on mingi teistmoodi vabastav võlu

13 aastat tagasi ostis Lenna Kuurmaa Ilmaveere talu ning kuigi tema sõnul on maaelu palju raskem kui linnaelu, on selles siiski mingisugune teistmoodi vabastav võlu. Lisaks Setomaal hotelli ja restorani pidamisele ilmus tal äsja kauamängiv "Lenn4", sest talle endiselt väga meeldib ka bändi teha.

"Muusikud on ka ettevõtjad, ise vastutad oma tegemiste eest nii nagu ka oma ettevõttes. Hotelli ja restorani pidamine on väga uus kogemus mu jaoks. Aga see on olnud väga huvitav õppimise aeg ja õping ikka veel käib," rääkis Lenna Kuurmaa Ilmaveere rajamise kohta, millega ta on viimastel aastatel tegelenud.

Ilmaveere talu ostis Kuurmaa 13 aastat tagasi.

"Aga üldiselt läheb hästi," rõõmustas Kuurmaa. "Kui ettevõtlus õnnestub ja ettevõte on edukas ja töötab ning inimesed käivad meil hotellis ja restoranis, siis peaks ütlema, et see oli päris hea otsus, et me Ilmaveere tegime," tõi Kuurmaa välja.

Novembri lõpus ilmus Kuurmaa neljas album "Lenn4".

"Mina olen hingelt ikkagi rokitüdruk ja mulle meeldivad instrumendid live' is ja mulle meeldib, kui minu bänd neid lugusid mängib ja kõik see tervik. Ma arvan, et muidu ma üldse muusikat ei teekski. Mulle meeldib see ansambli kokkukõlamine ja meeskonna panus, mulle meeldib bändi tegemine," ütles Kuurmaa.

"Peadirigent kogu sellel plaadil ja kontseptsiooni ja terviku loomisel oli Erik Kammiste, tema on albumi paljuski kõlapildiliselt loonud. Ta on produtsent ja tema käekiri on tugevalt sellel plaadil. Kõikide mu eelnevate plaatide puhul on ka olnud üks inimene, kellega koos me oleme seda teinud, aga kes paljuski juhib protsessi," rääkis Kuurmaa oma neljanda kauamängiva "Lenn4" kohta.

Kuurmaa sõnul kirjutasid nad väga palju siiski ka koos. "Tekstiideid on väga palju minu enda poolt, mis on minu südamesoov olnud, millest ma tahaksin laulda. Meeskonnas oli ka Hyrr Innokent Vainola, kes oli teine põhiline lugude kirjutaja."

Uuel albumil on Kammiste väga meisterlikult suutnud Kuurmaa sõnul kokku panna kõik tema vanad Lennad, eelnevad Lennad ja parajas koguses ka modernsust lisanud. "Väga kummaline, sest Erik on minust väga palju noorem ja me ei ole väga tuttavad, enne ei olnud. Minu jaoks oli see protsess väga üllatuslik," ütles Kuurmaa.

"Maal elamine on muutnud mind rahulikumaks. Selleks et olla õnnelik, on väga vähe vaja. Maaelu on kohati palju raskem kui linnaelu, aga selles on mingisugune teistmoodi vabastav võlu. Pigem ma soovitan kõigile maaelu, kes vähegi on mõelnud, aga pole julenud seda sammu veel astuda," on Kuurmaa optimistlik.