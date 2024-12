Astangul toimub eriline kingiturg

"Eriline kingiturg toimub juba 10. korda. Laadal viime kokku erivajadustega inimeste organisatsioonid ja erivajadustega eraisikud ning inimesed, kes tahavad osta tähendusega kingitusi," ütles Astangu Rehabilitatsiooni Keskuse direktor Kert Valdaru "Terevisioonis".

Laadal on 37 müüjat ning toodete valik väga lai. "On puidust ja riidest tooteid, heegeldatud käsitööd, kangastelgedel kootud vaipu, ehteid nii jõulupuule kui käele, kaisuloomi, keraamikat ja palju muud. Oleme pannud rõhku ka sellele, et kõht tühjaks ei jääks. Meie kooli õpilased on ette valmistanud pirukaid, kooke, salateid, mida saab kohvikus süüa," tõi Valdaru välja.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õpilane Artur Golubev ja direktor Kert Valdaru Autor/allikas: ERR

"Mina koon kangastelgedel mitu korda nädalas neli tundi. Kingituru vaipa tegin kaks nädalat. Õpetaja soovitas mul valida värvid ja mina mõtlesin teha midagi ilusat ja sinist. Õpetaja ütles mulle ka, et vaip sai nii ilus," ütles Astangu Rehabilitatsiooni Keskuse õpilane ja vaibameister Artur Golubev.

"Arturi vaibategemise lugu iseloomustab kõiki neid tooteid, mida kingiturul müüakse. See tähendab, et igasse tootesse on inimene pannud väga palju energiat, suure pingutuse ja see on valminud pikema aja jooksul," ütles Valdaru.

"Seda tunnet sa kuskil kaubanduskeskuses steriilset asja ostes ei saa. Kõike me tahame ennast teostada ja me Astangul olemegi võimaldanud inimesel end teostada läbi tegemise. See on suur rõõm käsitöömeistri jaoks, kui tema tehtud ese leiab endale hea peremehe," lisas Valdaru.

Eriline kingiturg Astangu Rehabilitatsiooni Keskuses toimub 7. detsembril.