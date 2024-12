Hiiumaa glögikohvikute päeval avab uksed 22 kohvikut

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel rääkis "Terevisioonis", et 7. detsembril toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval saab lisaks kuumale joogile lõkkel küpsetatud sooja sööki ja kala ning kohvikutes toimub mitmekülgne programm, kus näeb ka erinevaid jõulumemmesid ja -taate.

"Glögikohvikute päeval on Hiiumaal avatud 22 kohvikut. Neid on üle Hiiumaa erinevates kohtades, ka kaugemas Emmaste kandis ja kõik saab alguse juba parvlaevadel, kui mandrilt Hiiumaale hakata tulema," tõi Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel välja.

Ettevalmistused käivad tema sõnul tohutu hooga ja kõike võetakse väga põhjalikult.

Nii nagu Hiiumaa suvistest kodukohvikute päevadest on saanud eriline sündmus ja omamoodi kaubamärk, on seda saanud ka talvistest glögikohvikute päevadest.

Hiiumaa glögikohvikute päev Autor/allikas: Hiiumaa glögikohvikud

"Siin ei pakuta ainult glögi või kuuma jooki, vaid valmistatakse ka erinevat süüa, küpsetatakse lõkke peal. Menüüde ulatus on väga lai ning pakutakse ka kala," tutvustas Peikel.

Sel korral pakutakse külastajatele ka mitmekesist programmi. "Kohvikud panustavad sellesse, et oleks erinevaid tegevusi, mõeldud on ka laste peale, meil on palju erinevaid jõulumemmesid ja -taate ringi tatsamas, näha saab loomi, sõita lume olemasolul saaniga või siis vankriga," loetles Peikel.

Hiiumaa glögikohvikute päev toimub 7. detsembril.