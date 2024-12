Video: "Ringvaade" pani proovile Anett Kontaveidi lasermälu

Värsket raamatut 28-aastane Kontaveit elulooraamatuks ei nimeta. "See raamat räägib minu karjäärist. Nagu kirjastajale meeldis öelda, siis see on mu eduloo raamat," muigas Kontaveit.

Raamatu kirjutamise käigus selgus, et Anett Kontaveidil on lasermälu ja ta mäletab eriti täpselt kellega ja kus ta mängis ja kes milliste punktidega võitis. "Ma arvan, et Eia natukene liialdas ja ma ei tea, kas mul nüüd lasermälu on ja kas ma kõike mäletan, aga mängud on minu jaoks tähtsad olnud. Olen kõikidesse mängudesse väga palju panustanud ja suurem osa seisudest võivad meeles olla küll," selgitas Kontaveit.