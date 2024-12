Genka: hiphopis on järjest vähem piire

DJ Quest ehk Janno Sooäär tõi välja, et räppmuusika on tänapäeval väga lai mõiste. "Sinna alla käib nii palju erinevaid asju ja väga palju on hargnevaid teid ja žanreid, kuhu see laieneb. Eks me üritame seda kõike kajastada, aga üldine koondnimetus kõigele sellele on ikka hiphop," selgitas Quest.

Genka sõnul on hiphopi näol tegu kui mitte maailma kõige populaarsema, siis kindlaste ühe kõige populaarsema muusikažanriga. "Ta on ajanud oma kombitsad igale poole ja muundunud nii mitmenäoliseks, et seda on tehtud kõikidele maitsetele," selgitas Genka.

"Üks põhjus selleks, mida ma alati välja toonud olen, on see, et räppi on hästi lihtne teha. Sa ei pea viisi pidama, pead võtma pliiatsi või lihtsalt peas mõtlema oma emotsioonidele, mõtetele, heal juhul nad riimi panema, aga lihtsalt moodustama mingid laused. Mõte või sisu võiks olla, aga on ka momente, kus pole seda ja on lihtsalt lõbus kuulata," rääkis Genka.

"Seda on öelnud ka targad mehed ülikoolides, et hiphop on oma elementides üks lihtsamaid kultuurilisi liikumisi, kus noor inimene saab ennast teostada," lisas ta.

DJ Questi sõnul võibki igaüks kirjust hiphopimaailmast leida midagi just endale sobivat. "Aga seal samas kõrval võib olla midagi sellist, mis sulle üldse ei meeldi. Ega hiphop ei ole ainukene muusikažanr, kus see niimoodi töötab," selgitas Quest.

"Ma ükskord küsisin Jalmar Vabarna käest, et kas Eestis on mingit halba folki ka, mida tavainimene ei taju, aga eksperdina sa saad aru, et see on halb. Ta ütles, et muidugi on. Igas žanris on oma head ja vead," lisas Genka.

Genka tõi "Ringvaate" stuudiosse kaasa ka muusikalisi näiteid sellest aastast, mis iseloomustavad seda, kuhu hiphop arenenud on ja kuidas ta on erinev sellest, mis kõlas 70-, 80- või 90-ndatel. "Näiteks Eiki uus lugu, mis ei tundu nagu räpp, aga ta ikkagi on räppar, ta räpib. Ta on piirideta artist, kes ei lase mingitel piiridel ennast limiteerida, teeb seda, mis ta tahab ja kokkuvõttes ongi selline omapärane lahe artist," rääkis Genka.

Teise äärmusena tõi Genka näiteks räpikoosluse Prodigyboysi viimase singli, kes viljeleb nn rage rap'i. "See on hoopis teistsuguse minekuga. Sõnades võib-olla kohe ei saagi aru, aga räpparid kasutavad siin oma häält instrumendina ja kõik kokku kõlab lahedalt," sõnas räppar.

"Hiphopis on järjest vähem piire, järjest vähem standardeid. Seal võib kõike teha ja selles mõttes on see väga hea muusikastiil," lisas ta.

DJ Questi hinnangul teebki kogu asja huvitavaks see, et kogu aeg tuleb uut ja värsket peale. "Kas kõik sellest on hea, ilmselt ei ole, aga ma arvan, et seda halba on ka vaja, et osata head hinnata," selgitas Quest ning lisas, et kuulavad uue raadiojama tarvis hea meelega uut muusikat ning kutsus üles raadiokuulajaid oma muusikat värske jaamaga jagama.

"DJ Quest ja Paul Oja on tegelikult teinud räpisaateid aastakümneid. Nad teavad, mida nad teevad, nad on profid, nad on seda materjali läbi töötanud ja raadio üks roll ongi see, et kui ajal, mil muusikat on nii palju, professionaalid sinu eest selle filtri ära teevad, lasevad eetrisse ainult maasikad ja natukene rohelised maasikad, siis on kuulaja eest suur töö ära tehtud ja saab rahulikult hingata," selgitas Genka.