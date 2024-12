Mahemunafarmer Tanel Tang: kukkusin kolinal oma elu kõige hullemasse auku

ETV eetrisse jõuab dokumentaalsarja "Tanel ja kanad" uus hooaeg, kus mahemunafarmer Tanel Tang on oma elu kõige hullemas augus, millest välja aitab ronida üks sarja uus peategelane. Samuti jõuab Tanel äratundmisele, et kunagine ettevõtjaks hakkamise põhieesmärk saada miljonäriks tuleb asendada millegi muuga, mis asetab kogu tema elu täiesti uude valgusesse.

Otsus teha dokumentaalsarjale "Tanel ja kanad" ka kolmas hooaeg, ei tulnud saate peategelasele Tanel Tangile ega tema abikaasa Liisale kergelt. "Kuigi saatetiim oli selleks kohe valmis, siis Liisa ei olnud väga vaimustuses kaamera ees olema ja oma kodu tervele Eestile näitama, kuigi minu arvates on tema kaamera ees palju loomulikum ja parem kui mina," meenutas Tanel.

Pere tahtis natuke hinge tõmmata, sest filmimine on Taneli sõnul ikka täiskohaga töö. "Poole aasta pärast aga tundsime, et midagi on puudu. Olime nii harjunud, et saatetiim oli osa meie perest. Kuna ka Liisa oli leebunud, otsustasime filmilindi uuesti käima panna. Elus toimub ju nii palju asju ja äge oleks kõike seda näidata."

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Erakogu

Kõik läks kolinal allamäge

Uuel hooajal saab näha Taneli senise elu kõige madalamat punkti. "Filmimist alustasime justkui elu kõige ägedamast hetkest, kui avasime Salmel oma uue suure kohviku, aga juba paar kuud hiljem hakkas kõik allamäge minema ja läks kohe kolinal."

Kogu olukord tipnes sellega, et PRIA-st tuli taotlusel puuduoleva linnukese pärast otsus 21 000 euro suurune toetus määramata jätta. " Pärast seda oli ikka väga keeruline eksisteerida. Kui sa füüsiliselt oled kodus, samal ajal mõtetega kuskil paralleeluniversumis, aga kodus olev pere vajab sind just kõige rohkem, siis see on küll hetk, millele tagasi mõeldes tekib siiani häbitunne," kirjeldas Tanel hetke, mil ta tundis end läbikukkuja ja saamatu inimesena, kes kõiki alt vedas.

Õnneks toimus sel eluperioodil ka midagi positiivset, sest kõikidest viperustest hoolimata valmis lõpuks nende maja teine korrus.

Tahtis näidata vaid maaelu positiivset poolt, aga läks teisiti

"Kunagi kui ma ise selle saatesarja idee välja pakkusin, tahtsin laiemale avalikkusele näidata põllumajanduse telgitaguseid ja maaelu võimalikkust. Lootused olid mul suured, et saan näidata kõike positiivset, aga no välja tuli ikka nii nagu tuli. Üks pidev hala," muheles Tanel, kelle arvates põllumajandus on üldse üks kõige tänuväärsemaid ettevõtlusvaldkondi, sest see on ainuke asi, mis meid toidab.

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Erakogu

"Mitte ükski teine valdkond ei ole meie elus nii mõjuvõimas. Teistpidi on see valdkond ka ääretult keerukas, sest vajab pidevalt väga palju raha. Ükski teine valdkond ei ole ka nii mitme avaliku sektori huviorbiidis," tõi Tanel välja, et põllumajandust kontrollib vähemalt viis ministeeriumi.

Omal nahal on Tanel kogenud ka seda, et põllumajanduses mõjutab ettevõtte edukust umbes 30 protsenti riik, 40-50 protsenti ilmastik, haigused ja taudid ning ülejäänut saab siis mõjutada ettevõtte juht ise.

"Aga ükskõik millist põllumeest või farmerit ka ei kohtaks, sa näed nende silmis uhkust oma töö üle ja sellist asja näeb muudes valdkondades harva. Sellist suhtumist ma tahaksingi oma saatega edasi anda."

Iga hea arengu eelduseks on tugev valu

Sarja võtteperiood on Taneli jaoks olnud ka suur enesearengu aeg. "Teha nii palju erinevaid asju ühel ajal, omades selleks olematut kogemust. See on valus ja äge samal ajal ehk nagu öeldakse, et iga hea arengu eelduseks on tugev valu. Inimesena olen ma täna vähemalt kümme korda parem, kui olin enne saate algust. Ma olen õppinud rohkem teisi armastama ja ka rohkem armastust jagama," tõi Tanel välja saatesarja tegemise kõige suuremad plussid iseenda jaoks.

Kolmanda hooaja salvestamist alustati 2023. aasta suvel ning lõpetati aasta hiljem. "Alguses tundus, et polegi midagi filmida, aga augustis läks trall lahti ja kõikvõimalikke asju juhtus kogu aeg."

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Erakogu

Uus hooaeg toob sarja ka ühe uue peategelase

Taneli arvates on sarja kandvaks teemaks pere. "See oli saate tegemisel võttetiimi poolne esimene kriteerium, et kanad on toredad küll ja ettevõtlusteekond tuleb sul ka kindlasti äge, aga vaataja tahab kindlasti ka sinu kodu ja peret näha. Uuel hooajal näeb ka täiesti uusi tegelasi ning isegi üht uut peategelast," tõi Tanel välja ühe väga olulise muutuse pereelus.

Neile, kes varasemaid hooaegu näinud pole, võttis Tanel kokku kõige olulisema. "Sarjas näeb väga selgelt minu muutumist. Füüsiliselt tuleb muidugi kaalu juurde, aga ka vaimset arengut. Esimesel hooajal pühendusin ettevõtluse alustamisele täiesti nullist. Teisel hooajal arenesime edasi ning avasime oma esimese kohviku Salmel. Kolmas hooaeg keskendub kogu selle eelneva tulemusel kuhjunud asjade lahendamisele."

"Kana-Tanel on just see äge nimi, mis ütleb kohe kõik ära mu kohta," kommenteeris Tanel nime, millega laiem avalikkus teda tunneb. "Ühe suvalise väikese maaettevõtjana on see tegelikult väga suur au, kui meedia minu käest arvamust küsib või mingit teemat kajastab, eks see väikese maaettevõtja elu on ju üks paras väljakutse. See kõik aga hoiab meid pildis ja annab lootust, et meid ei unustata."

"Algul tõmbas laimamine ikka rivist välja küll!"

Ta meenutas, et esimese hooaja esimeste saadete peale läksid sotsiaalmeedia kanagrupid kohe kihama. Eriti paistis välja üks kanapidaja, kes sarnaselt Taneliga kanu pidas ja mahemune müüs ning kes kippus Taneli tegemisi laimama.

"Ma ise mõtlesin, et tõmban saadetega valdkonnale tähelepanu, sest kanade puuris piinamine on ju ääretult kahetsusväärne ning mida rohkem ma suudan näidata, mis suunas kanalad võiksid liikuda, seda suurem on huvi mahemunade tootmise vastu," kirjeldas Tanel oma toonast üllatust taluniku pahameeletormi üle.

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Valmar Voolaid

Nüüdseks on Tanel talunikuga asjad selgeks rääkinud ning aru saanud, et tegelikult on ta väga tore inimene. "Siit ka minu esimene õppetund, negatiivsusele ei tasu reageerida, see on nagu lõkke bensiiniga kustutamine. Aga algul tõmbas selline laimamine mind ikka rivist välja küll."

Unistab ametnikele päris maaelu näitamisest neile arusaadavas keeles

Praeguseks on Tanel õppinud negatiivsust kustutama positiivsusega. "See teekond on mind aga veel ees ootamas, mismoodi leida sisemist rahu põllumajandusvaldkonna ametnikega, kes istuvad Tallinna ja Tartu uhketes kontorites. Aga ükskord ma leian viisi, kuidas näidata neile päris maaelu nendele arusaadavas keeles," on Tanel kindel.

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Erakogu

Milliste lootuste ja unistustega ta kunagi oma ettevõtlusteekonda alustas ning mil määral on unistused täitunud, ütles Tanel, et kõik unistused täitunud veel ei ole. "Ma ise kujutasin ette, et olen praeguseks miljonär või vähemalt ei pea raha pärast muretsema, aga seda ma saavutanud ei ole. Samas olen ma saavutanud midagi hoopis tähtsamat," tõi Tanel välja, et aastate jooksul on ka tema piroriteedid muutunud.

Raharikkus pole võrreldavgi pererikkusega

"Esiteks see, et me Liisaga oleme koos ja meie suhe on tugevam kui kunagi varem, mis on kõige tähtsam minu jaoks. Lisaks on mul kaks tublit ja tervet last ning toetavad vanemad. Kolmandaks on mul toimiv ettevõte, kus töötavad väga toredad ja tublid inimesed. Mida on veel õnneks vaja? Kõik päriselt tähtis on mu elus olemas," rõõmustas ta.

Mahemunafarmer Tanel Tang Autor/allikas: Erakogu

Taneli jaoks on väga oluline olla Salmel osa kogukonnast ja ka ise sinna panustada. "Täna ma suudan mõne inimese üle Eesti siia Salmele meelitada, sest Salme on väga äge koht, kus elada. No eks raha puudus on ju pidevalt, aga ka rikastel on raha puudu. Seega see unistus ei pruugigi kunagi midagi tähendada. Aga mul on mu vabadus teha asju, mida soovin ja millal soovin. See on tegelik rikkus ja väga kaugel ma enam sellest pole. Arvan, et pool teed on juba käidud," muheles Tanel.

Dokumentaalsarja "Tanel ja kanad" kolmas hooaeg algab ETV-s 8. detsembril kell 19:15.