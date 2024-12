Uue muusika reede: Sissi, Bad Bunny, Sten-Olle, Raul Ojamaa jt

On tunda, et pühadeaegne vaikus hakkab saabuma, aga midagi sellel nädalal veel pakkuda oli. Uus laul Sissilt, debüütsingliga astus välja Mirle ja Rainer Ild on äkilisem kui kunagi varem. Lõuna-Korea popmuusika jätkab ühe agressiivsemat tungi laia maailma ja Bad Bunny kurvastab klubis.

Rainer Ild – "Out of touch"

Rainer Ildi uus singel liigub räpi ja tempoka reivimuusika piirimaile. Loo kaasautoriks on ansamblis The Boondocks tegutsev Romet Mägar. "Lugu räägib sellest, kuidas vaatad ringi ja ei tunne enam maailma ära – oled maailmas jäänud kõigest võõraks," selgitas Ild.

Raul Ojamaa, Soundy ja Anylia – "Places"

"Places" on teine singel Ojamaa ja Soundy ehk Eero Muiste 2025. aasta alguses ilmuvalt lühialbumilt "Overgrain". ""Places" sai alguse ühest süntide kruttimise sessioonist ja tundus, et seal midagi on. Vahepeal saime ka Anylialt mitmeid lugude näiteid, kust leidsime perfektselt istuva fraasi, mida andis ideaalselt sämpeldada," rääkis Soundy loo sünnist.

SMRP – "2 DROOGI"

SMRP ehk Suure Mamma Rekkapoiste uus singel viib autorite sõnul kuulajad sügavale põrandaalusesse maailma, kus kaks kriminaali võitlevad ellujäämise nimel.

Sissi – "Gold"

"See laul on meeldetuletus minule endale ja kõikidele, kes seda kuulavad, et ainuke asi siin maailmas, mida peame tegema, et oma unistusteni jõuda, on iseennast hoida. Mitte midagi rohkemat, mitte midagi vähemat. On vaja lihtsalt endaga olla ning mitte iseennast hüljata, sest kui võtame end vastu kogu oma varjus ja valguses, siis elu muudab selle ise kõik kullaks," rääkis Sissi. Loo produtseeris ja arranžeeris Heldur Harry Põlda, trummidel Harmo-Ron Kallaste ning bassil Claus Heinrich Riismaa.

Sten-Olle – "Täiskasvamine"

"Mul ei ole ametlikku ATH diagnoosi. Veel. Ja ega see ei peagi olema kellegi allkiri, mis tõendab, et igapäevategemised on keerulised, mulle. Ma lähen seda asja kindlasti arstide juurde uurima, aga seniks on ehk olulisem see, et inimesed julgeksid tunnistada, et tihtilugu on kõike lihtsalt liiga palju ning siis vahepeal keeb hommikupuder üle ja müts on kadunud ja võtmed ka ning see juhtub kõigiga. Pea vastu! Seina!" rääkis Sten-Olle Moldau uuest loost.

Mirle – "Saan endaks"

Laulja ja laulukirjutaja Mirle Kabeli debüütsingel on inspireeritud Lauri Räppi luulest. Loo produtsent on Taavi Paomets. "Kirjutasin selle laulu iseendale, kui vajasin sisemist jõudu. Laulan sellest, kuidas endasse armastavalt suhtuda ja ennast hoida just siis, kui elus keeruline. "Laulu viis sündis juba 2021 sügisel ja otsisin mõnda aega sellele sõnu, lõpuks leidsin Lauri Räpi luuletuse, mille mõtted sobisid imeliselt laulu ideega," rääkis Kabel.

Rebecca Black – "Sugar Water Cyanide"

Meemist elektroonilise interneti-popi artistiks kasvanud California laulja Rebecca Blacki uus singel valmis koos laulukirjutaja Jesse Saint Johni (Charli XCX, Britney Spears, Lizzo) ja produtsendiga Nightfeelings (Kelela).

Twice ja Megan Thee Stallion – "Strategy"

Lõuna-Korea üheksaliikmeline tüdrukutebänd Twice avaldas reedel enda 14. lühialbumi. Kirevale singlile on kutsutud appi ka Houstoni räppar Megan Thee Stallion.

TV Girl ja George Clanton – "Yesterday's World"

Los Angeleses tegutsevad sõbrad ja popmuusikaga eksperimenteerijad TV Girl ja George Clanton avaldasid ühise albumi "Fauxllennium".

Bad Bunny – "El Clúb"

Puerto Rico räppar ja laulja Bad Bunny lõpetab muidu vaikse aasta teise soolosingliga. Otsekohesem "El Clúb" järgneb septembris ilmunud loole "Una Velita", mis oli pühendatud Puerto Ricot tabanud orkaani 7. aastapäevale.

Quavo, Luke Bryan ja Teddy Swims – "Georgia Ways"

Quavo ei saanud lasta heal kantribuumil raisku minna ning koos kahe Georgia osariigi kantrilaulikuga loetletakse lauldes märksõnu, mis Georgia elu juures äratundmisrõõmu pakuvad.

Smino – "Dear Fren"

Chicago räppar Smino andis välja enda neljanda stuudioalbumi "Maybe in Nirvana". Kümneloolise plaadi peal teevad kaasa Ravyn Lenae, Thundercat, Bun B ja Reggie.