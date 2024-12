Robotexi populaarseim võistlus on eelkooliealistele suunatud Roboliiga

Maailma suurimale robootikavõistlusele Robotex tuleb tänavu võistlema ligi 3000 osalejat üle maailma ning kõige populaarsem on Roboliiga võistlus, mis on mõeldud eelkooliealistele lastele. Robotexi tegevjuhi Nathan Metsala sõnul süttib eelkooliealiste laste huvi robootika vastu kiiresti ning on kestev, kui neid õigesti suunata.

"Robotexil on käimas 24. hooaeg. Maailma mastaabis käib meie festivalidelt läbi aasta jooksul 50 000 noort inseneri, kes seal võistlevad," ütles Robotexi tegevjuht Nathan Metsala. "6. detsembril toimub Unibet Arenal hooaja finaal, kuhu tuleb kokku 34 riigist ligi 3000 võistlejat erinevatel aladel."

Festivalil toimuvad erinevad robootikavõistlused nagu näiteks lego sumo, veeralli, drooniralli ja autoromuralli. Eriliseks teeb kõik võistlused Metsala sõnul see, et need toimuvad täisautonoomsete robotitega.

"Inimesed puldiga ei juhi midagi. Võistlejad panevad oma roboti platsile, vajutavad tööle ja võtavad käed roboti küljest ära. Robotid peavad ise ülesande ära lahendama," lisas ta.

Metsala sõnul pakuvad nemad huvilistele baasinseneeria teadmisi vastavalt erinevale raskusastmele.

"Juba eelkooliealised lapsed on väga huvitatud robootikast, üks meie suurimaid alasid on Roboliiga võistlus, mis ongi mõeldud eelkooliealistele lastele ja ainuüksi sellele võistlusele on oodatud ligi 1100 last. Lapsed süttivad robootikast meeletult kiiresti ja see huvi püsib pikalt," tõi Metsala välja.

Metsala tutvustas stuudios väikest 3D prinditud robotit, mis on tema sõnul legorobotite järgmine aste, millega saab lastele õpetada lisaks robootikale industriaaldisaini aluseid.

"Industriaaldisaini alused on olulised seetõttu, et programmid ja loogika, matemaatika ja füüsika ehk kõik, mis on nii robootikas kui industriaaldisaini alustes, on täpselt sama ülikoolis, mis ta on eelkoolis. Kui me suudame noortele need alused varem kätte õpetada, tagame endale nii robootika tuleviku kui ka noorte huvi selle vastu, et meil on tootmisinsenere, mida on maailmas väga vaja ja Eestis veel eriti," selgitas Metsala.

See, et noor läheks robootikaringist seda ka ülikooli edasi õppima, toimub Metsala kogemuse järgi juba põhikoolis, kus noored on juba enam-vähem ära otsustanud, mis valdkonnaga nad tahavad tegeleda.

Maailma suurim robootikavõistlus Robotex toimub 6.-7. detsembril Unibet Arenal. Festivalil toimuvad ka töötoad, kuhu saab end kohapeal registreerida.