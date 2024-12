Killandi: ühe laulu saavad Eesti Laulu finaali hääletada raadiokuulajad

"Eesti Laulu piletite puhul on kõik endine ehk nagu eelmisel aastal on olnud. Müüki läheb enam kui 3000 piletit hinnaga 40–55 eurot. 90-euroseid pileteid on vaid sada tükki 4500 mahutavusega saalist ja kõikidest piletitest kokku, mis müüki lähevad," selgitas ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Kogu piletitulu läheb tema sõnul hiigelsuure kontserdi tegemiseks.

"See on tõesti üks väheseid kontserte ja saateid, kuhu tullakse kogu perega ja seetõttu on meile väga oluline, et piletihind oleks jõukohane. Me oleme kõik lapsevanemad, me teame ja näeme, mis ümberringi toimub ja me väga hoolime sellest, et saal tuleks rahvast täis," lisas Killandi. "Et meie artistid oleksid valmis astuma suure saali ette Eurovisiooni lauluvõistlusel, vajame hädasti poolehoidvat publikut saali."

Killandi tõi välja, et artiste peab harjutama ka meediaga suhtlemisel. "Eurovisioon on 75 protsendi ulatuses tegelikult meediaga suhtlemine. Seepärast jõuavad jaanuarist alates kohe pärast "Ringvaadet" eetrisse 15-minutilised lühisaated, kus me viime artisti teise keskkonda."

Killandi kutsus erinevaid ettevõtteid Eesti Laulu veebilehele kirjutama ja kutsuma artiste enda juurde. "Pigem võiksid need olla eriskummalisemad ametid, mis esmapilgul võivad tunduda väga lihtsana, aga tegelikult peab ikka mõtlema, kuidas seda tööd teha ja seal on vaja vilumust."

Kuidas kõikidest saabunud ettepanekutest parimad välja valida, siis Killandi sõnul peab töö nii artisti kui vaataja jaoks huvitav olema.

Detsembri keskpaigas algab Raadio 2 eetris hääletus nende laulude seas, kes ei pääsenud Eesti Laulu 15 parima hulka ning jäid eelžüriide põhjal valikust välja. Erisaadetes tutvustatakse artiste ja nende lugusid ning nende seast saavad raadiokuulajad hääletada oma lemmiku, kes pääseb ka Eesti Laulu finaalsaatesse.

"Tuleb kuhjaga uut muusikat kuulata, sest teisiti ju ei sünni uued palavalt armastatud Ivo Linnad ja Koit Toomed," lisas Killandi.

"Ärge kartke neid pileteid osta, sest me kõik koos saame seda uhket produktsiooni teha ja aidata meie lauljad Eurovisiooni suurele lavale," lisas Killandi.